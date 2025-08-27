Il futuro di Randal Kolo Muani resta un rebus. Il bomber francese è la prima scelta della Juventus per rinforzare il reparto offensivo, ma i bianconeri non sono ancora riusciti ad ottenere un accordo totale con il Paris Saint Germain. Attenzione al possibile inserimento del Manchester United che con la sempre più probabile cessione di Hojlund potrebbe virare sul classe 98 per rinforzare l'attacco di Amorim.

Lo United segue Kolo Muani

Il possibile addio di Rasmus Hojlund direzione Napoli potrebbe determinare un effetto domino per gli attaccanti in questi ultimi giorni di calciomercato.

Con la cessione dell'attaccante danese, lo United sarebbe costretto ad acquistare un altro attaccante da poter affiancare a Sesko. Stando alle ultime notizie di mercato, i Red Devils starebbero valutando la candidatura proprio di Kolo Muani per rinforzare il pacchetto offensivo. A differenza della Juventus che senza aver piazzato qualche esubero non può investire una cifra importante, il club di Manchester ha la possibilità di accontentare il Psg e mettere sul piatto quei 60 milioni richiesti dalla società parigina. Da capire se il club bianconero avrà la forza per rilanciare un'eventuale offerta da parte del Manchester United.

Per non restare a secco, la Vecchia Signora sta prendendo in considerazione anche possibili alternative come Lois Openda valutato attorno ai 45 milioni di euro dal Lipsia.

Candidatura low cost quella di Vitinha del Genoa, il cui cartellino si aggira attorno ai 18 milioni di euro.

Idea Morato per la difesa

Oltre ad un attaccante di rilievo, la Juventus è alla ricerca di un difensore che possa essere una valida alternativa a Bremer. Nella lista di Comolli, non c'è soltanto Beraldo del Paris Saint Germain, ma anche Morato del Nottingham Forest.

Il centrale classe 2001 è in grado di poter ricoprire tutte le posizioni della retroguardia. Visti gli ottimi rapporti tra le parti, l'affare potrebbe essere in discesa con il club inglese che chiede una cifra vicina ai 12-15 milioni per 24enne brasiliano.

L'asse Juventus-Nottingham potrebbe riguardare anche altri calciatori come Nicolò Savona, che piace molto al tecnico Nuno Espirito-Santo.

Stando alle ultime notizie di mercato, i Forest avrebbero messo sul piatto una cifra vicina ai 12 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del classe 2003, cifra ritenuta troppo bassa dalla Juve, che al momento non sembra disposta a scendere sotto la soglia dei 15-18 milioni.