La Juventus è alla ricerca di un centrocampista che possa diventare un'alternativa di livello a Thuram e Locatelli. La dirigenza bianconera sta sondando diverse piste e tra queste resta viva la candidatura di Morten Frendrup, perno della mediana del Genoa.

Per arrivare al classe 2001, la Vecchia Signora vorrebbe inserire il cartellino di Daniele Rugani come contropartita tecnica.

Possibile scambio Frendrup-Rugani

La valutazione che il Genoa fa del mediano danese è di circa 25 milioni, complice l'interesse di alcune società di Premier League. Stando alle ultime notizie di mercato, la Juve sarebbe pronta ad un'offerta di circa 15 milioni più il cartellino di Daniele Rugani come parziale contropartita tecnica.

Il difensore classe 94 piace molto a Patrick Vieira che lo avrebbe selezionato come possibile rinforzo per la difesa. Andrà adesso compreso se il Genoa accetterà l'inserimento di una contropartita o se al contrario vorrà solo monetizzare.

Oltre Frendrup, il club bianconero monitora anche altre piste, come Nicolas Dominguez del Nottingham Forrest, valutato attorno ai 20-25 milioni.

Molto complessa infine la suggestione Gundogan visti gli elevati costi dell'operazione: il calciatore tedesco guadagna infatti 12 milioni di euro l'anno, troppi per le casse bianconere.

Il Nottingham Forrest spinge per Savona

L'asse Juventus-Nottingham Forrest è uno dei più caldi dal punto di vista del calciomercato.

Dopo aver prelevato Douglas Luiz, gli inglesi sarebbero di fatti interessati a Nicolò Savona che potrebbe lasciare Torino in questi ultimi giorni di calciomercato.

Stando alle ultime notizie, per lui sarebbe pronta un'offerta attorno ai 12 milioni, pochi secondo la valutazione che ne fa la Juventus, che per il proprio jolly di difesa vuole tra 15 e 18 milioni di euro.

Con l'eventuale cessione di Savona, il club bianconero potrebbe ritornare sul mercato per completare il pacchetto difensivo a disposizione di mister Tudor.

Difficile la pista Kiwior, visto il forte interesse del Porto, mentre resta valida la candidatura di Beraldo in uscita dal Psg. La Juve vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto mentre il club francese vorrebbe una cessione a titolo definitivo vicina ai 20 milioni.

Negli ultimi giorni, la società cercherà anche di definire l'affare Kolo Muani sempre dal PSG: al riguardo sarebbe pronta un'offerta da 60 milioni totali.