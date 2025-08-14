Il giornalista Gianni Balzarini ha commentato sul proprio canale YouTube dei fischi dello Stadium rivolti a Dusan Vlahovic in occasione dell'amichevole che la Juventus ha disputato contro la Next Gen, un gesto da lui criticato.

Juventus, Balzarini: 'I fischi a Vlahovic non mi sono piaciuti'

Nella giornata di ieri si è svolta l'amichevole fra Juventus e Next Gen e a far discutere sono stati i fischi che parte dell'Allianz Stadium ha riservato a Dusan Vlahovic, centravanti in uscita dal club bianconero che, però, non starebbe trovando una soluzione per il suo futuro.

Del serbo e della piccola contestazione che ha subito ha voluto parlare su YouTube il giornalista Gianni Balzarini: "Il peso di Vlahovic adesso rischia di misurarsi non più in gradimento, ma in sgradimento da parte della gente. Mi sono rivisto qualche volta quel passaggio virale di ieri con il gol sbagliato e la reazione dello Stadium. Non parlo solo dei fischi, ma anche di certe frasi che sono andate a colpirlo, ma io lo dico subito che non mi trovano d'accordo. Non mi piacciono queste cose, perché Vlahovic è pur sempre un giocatore della Juventus. Però, sono effettivamente la testimonianza diretta del fatto che non c'è più posto per lui nel mondo bianconero. Perché qualunque errore dovesse commettere, non solo tiri sotto porta, ma anche uno stop sbagliato, un passaggio errato, eccetera, si tirerebbe addosso buona parte di uno stadio contrario".

Balzarini ha poi parlato di Douglas Luiz: "È chiaro che lui stia facendo bene in questo momento e Tudor ha usato ancora una volta frasi di elogio per lui. Quindi ci sono due letture di questa vicenda: la prima parlerebbe di una clamorosa permanenza di un calciatore che sarebbe riuscito a sovvertire tutti quanti i giudizi e i pregiudizi che erano stati logica conseguenza dalla passata stagione. La seconda, invece, vorrebbe l'impiego così costante di Luiz nelle partite che stiamo vedendo, per permettere a Comolli di avvicinarlo al valore con il quale vorrebbe venderlo, ossia i 40 milioni. Però non è che il brasiliano si vuole mettere in vetrina per essere ceduto, sta semplicemente esprimendo il suo valore nella posizione che più gli è congeniale".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Questa società non sa valutare i giocatori'

Le parole di Balzarini, specie quelle su Douglas Luiz, hanno acceso la discussione sul web: "A proposito di Douglas, l'errore che la Juve sta facendo da diversi anni è l'incapacità di valutare i giocatori. Buttano via i calciatori dopo solo un anno" scrive un utente su YouTube. Un altro invece aggiunge: "Io Douglas Luiz non lo giudico per due amichevoli e nemmeno per quei minuti che ha fatto la scorsa stagione. Finora comunque insufficiente".