Nelle scorse ore il giornalista Romeo Agresti ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale sottolinea che preferirebbe che la Juventus ceda Teun Koopmeiners anziché Douglas Luiz. Agresti ha poi evidenziato come il brasiliano abbia delle richieste, mentre l'olandese no.

Agresti: 'Fra Douglas Luiz e Koop mi tengo tutta la vita il primo, poi però ci sono le richieste di mercato'

"Fra Douglas Luiz e Koopmeiners tengo tutta la vita Douglas", questo è il pensiero espresso da Romeo Agresti nel suo ultimo video su Youtube. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio di questo concetto dicendo: "Poi però c'è da fare i conti con la realtà e il brasiliano può avere un certo tipo di mercato che anche se può essere complicato, difficile e laborioso ce l'ha, mentre dietro all'olandese a oggi non c'è nessuno.

Non è certo un caso che in questa sessione di mercato estiva praticamente non si è mai parlato di una cessione di Koopmeiners, proprio perché immaginare di piazzarlo a fronte dell'investimento da 60 milioni di euro fatto l'anno scorso e alla sua annata disastrosa, è purissima utopia. Poi i bonus finiscono e alla conclusione di questa annata si arriverà ad una sentenza che avrà parlato evidentemente di un rilancio da parte del calciatore o di un flop colossale".

Ancora su Douglas Luiz: "Il calciatore brasiliano comunque non penso sia considerabile come un flop tecnico e dopo la partita amichevole con la Next-gen ho letto una frotta di messaggi di tifosi che ora vorrebbero tenerlo. Io credo che Luiz abbia qualità enormi che gli permettono di emergere in qualsiasi contesto, il problema è tutto il resto.

Perché stare sul pezzo devi avere continuità fisica, e lui l'anno scorso non è riuscito a fare due partite di seguito, e anche una stabilità mentale costante. Su questo posso dire che il suo comportamento ad inizio raduno, quando non si è presentato. è stato davvero poco professionale. Poi ovviamente non ha fatto del male a nessuno, ha chiesto scusa e come una persona intelligente è tornato sui propri passi mettendo le cose a posto".

Juventus, i tifosi rispondono ad Agresti: 'Douglas in quella posizione con David e Kolo andrebbe a nozze'

Le parole di Agresti hanno acceso il dibattito sul web e fra i suoi followers: "Visto in quella posizione e quanto verticalizza, Douglas con David e Kolo a volte anche insieme, andrebbero a nozze.

Dusan se la gioca con Milik per venire in panca", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La qualità di Douglas non si mette in discussione. Io oggi farei un ragionamento ulteriore sul darlo via. Cederei piuttosto Koop, anche ieri si è nascosto e un centrocampista alla Juve non se può nascondere".