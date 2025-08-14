Secondo le ultime indiscrezioni del giornalista Gianluca Di Marzio, l'Inter starebbe pensando di cambiare completamente obiettivo di mercato e di fatto che strategia sul piano tecnico, passando dal complicato profilo di Ademola Lookman a quello di Manu Kone, centrocampista della Roma valutato almeno 50 milioni di euro dalla società giallorossa.

Calciomercato Inter, Marotta vorrebbe Kone dopo le tensioni con l'Atalanta per Lookman

Nelle ultime ore, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rivelato un retroscena che sta facendo discutere. L’Inter, dopo lo stallo nelle trattative con l’Atalanta per Ademola Lookman, avrebbe deciso di cambiare strategia e puntare con decisione su un obiettivo totalmente diverso: Manu Koné, centrocampista della Roma.

Una mossa che, a prima vista, solleva più di una perplessità. Il primo nodo riguarda il prezzo: il club giallorosso valuterebbe il mediano francese ben 50 milioni di euro, cifra identica a quella che la dirigenza interista non è riuscita, o non ha voluto, pagare all’Atalanta per l’attaccante nigeriano.

Ma non è solo una questione economica. Sul piano tecnico-tattico, Kone ricopre un ruolo radicalmente differente rispetto a quello di Lookman: mediano o mezz’ala di rottura, abile nell’interdizione e nella prima impostazione, in grado di dettare i tempi da regista basso. Caratteristiche lontane anni luce dal profilo che l’allenatore nerazzurro Chivu sembra cercare in questo momento.

Il tecnico, infatti, avrebbe espressamente chiesto un esterno sinistro con spiccate doti nell’uno contro uno, capace di saltare l’uomo e garantire un apporto importante in zona gol.

Proprio il bagaglio tecnico che ha reso Lookman una priorità, e che Koné, per natura e caratteristiche, non possiede.

Tutto questo, comporterebbe quindi a un cambio di strategia radicale dell'Inter, che inserendo un altro mediano di rottura nella squadra, accantonerebbe l'idea di giocare con due esterni veloci e una punta per sposare un modulo più guardingo, magari con due trequarti e un solo centravanti coperti da 3 calciatori di passo e spessore difensivo.

Roma, un profilo complicato da sostituire

Oltre alle motivazioni succitate che renderebbero complessa l'operazione fra Inter e Roma per Manu Kone, bisogna poi sottolineare come i giallorossi, a meno di 10 giorni dall'inizio del campionato, si andrebbero a privare di un capo saldo del proprio centrocampo.

Kone nella scorsa travagliata stagione, infatti, è stato probabilmente una delle poche note lievi registrate a Trigoria e sostituirlo con un elemento all'altezza sarebbe estremamente complesso. Inoltre, va evidenziato come numericamente la Roma sarebbe già "sotto" di un elemento a centrocampo rispetto alla scorsa annata, avendo ceduto Leandro Paredes ed Enzo Le Fèe e avendo comprato solamente El Aynaoui.