Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Gianni Balzarini, Dusan Vlahovic potrebbe restare alla Juventus e vivere il suo ultimo anno di contratto con i bianconeri come terza, o persino quarta, scelta del tecnico Igor Tudor.

Balzarini: 'Vlahovic? Contando Milik può diventare il quarto attaccante nelle gerarchie di Tudor'

Il giornalista Gianni Balzarini ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube, nel quale fa il punto sulla situazione in casa Juventus per quanto concerne il profilo di Dusan Vlahovic: "Con il passare dei giorni si sta facendo sempre più strada alla Continassa, l’idea di trattenere il calciatore, nel suo ultimo anno di contratto, in una sorta di via di mezzo tra quello che vorrebbero molti tifosi, ovvero fargli trascorrere una stagione in tribuna, e quello che vorrebbe il classe 2000.

Qualora non arrivassero offerte non ritenute congrue, Vlahovic potrebbe quindi essere impiegato come terzo attaccante in forza alla Juventus. Un'idea praticabile sia legalmente, visto che esiste un accordo contrattuale fino al 2026, sia concettualmente, perché se arrivasse Kolo Muani, il serbo scalerebbe ancora nelle gerarchie di Tudor. Non bisogna poi dimenticare la presenza di Milik, che a oggi, da quello che so, resterà nell'organico e quindi Vlahovic rischia addirittura di diventare il quarto centravanti della formazione bianconera".

Balzarini ha aggiunto: "Se questo accadesse, ci aspetterebbe un'annata bella calda, nella quale si dovrà raccontare la discesa di un giocatore che, da prima scelta, rischierebbe di diventare l'ultima.

Una riflessione che mi porta a chiedermi seriamente quale sia la priorità di un ragazzo che, a 26 anni, sarà chiamato a scegliere se vivere una stagione da protagonista, giocando e puntando al Mondiale con un’altra maglia che non sia quella della Juve, oppure rimanere fermo per guadagnare il denaro che legittimamente gli spetta. Poi sono d'accordo con chi sostiene che Vlahovic stia facendo così perché questo sarà l'ultimo anno nel quale percepirà una cifra del genere. Non penso che il serbo troverà in futuro un altro club disposto a dargli quella somma né una squadra importante come la Juventus".

I tifosi rispondono a Balzarini: 'Ai calciatori di oggi importa solo il guadagno'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Ciò che mi sorprende, ma nemmeno più di tanto, è che tutti questi giocatori nel calcio di oggi preferiscano guardare solamente al denaro fregandosene dei benefici sportivi.

Ormai sembra che non gli importi nemmeno di saltare eventualmente il Mondiale", sostiene un utente su YouTube.

Un altro aggiunge: "Il dilemma è che prima avevamo solo Dusan di problema grosso, adesso grazie ai geni dello scorso anno abbiamo anche Douglas Luiz, Nico, Koopmeiners e Kelly. Bisogna interrompere questa catena, è qui che Comolli deve essere bravo".