Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato diffuse nella giornata di oggi, le trattative fra Roma e Juventus per Weston McKennie sarebbero rallentate dopo la richiesta di 25 milioni di euro fatta dal club bianconero per il centrocampista americano. La società capitolina, nel frattempo, si starebbe guardando attorno alla ricerca di altri profili abbordabili, fra cui spunterebbe quello di Florentino Luis dello Sporting Lisbona.

La Roma chiede informazioni per McKennie, Comolli valuta l'americano 25 milioni di euro

La Roma avrebbe bussato alla porta della Juventus per chiedere informazioni su Weston McKennie, centrocampista statunitense classe 1998 reduce da una stagione in chiaroscuro.

Secondo indiscrezioni, il club bianconero si è detto disponibile alla cessione, ma solo a fronte di un’offerta vicina ai 25 milioni di euro.

Una cifra che, a Trigoria, è stata considerata elevata, soprattutto in relazione al fatto che McKennie non sembra più centrale nel progetto tecnico della Vecchia Signora. Nelle ultime sessioni di mercato, infatti, il giocatore è spesso stato indicato tra i possibili partenti e, anche quest'anno, il suo rinnovo sarebbe fortemente in discussione.

A pesare sulla valutazione della Roma, c’è anche la scadenza del contratto di McKennie, fissata per il 2026. Con appena un anno rimanente e un ruolo non da titolare, i giallorossi ritengono che la richiesta economica della Juventus non rispecchi il reale valore di mercato del calciatore in questo momento.

Il dialogo tra i due club non si sarebbe comunque interrotto, ma la distanza tra domanda e offerta resta ampia. La Roma, dal canto suo, monitora anche altre piste per rinforzare il reparto di centrocampo, mentre la Juventus, pur non considerandolo un elemento imprescindibile, non intende svendere McKennie, puntando a monetizzare al massimo da una possibile cessione.

Per la mediana della Roma piace anche Florentino Luis, regista attualmente in forza nello Sporting

Come già accennato, il direttore sportivo della Roma Frederic Massara avrebbe segnato sul proprio taccuino più di un nome per potenziare il centrocampo da regalare a Gian Piero Gasperini.

Uno di questi sarebbe quello di Florentino Luis: classe '99 e attualmente in forza nello Sporting Lisbona, Luis verrebbe visto dalla dirigenza giallorossa come uno dei profili più interessanti da attaccare sul mercato.

La sua valutazione si avvicinerebbe ai 25 milioni di euro, ma in questo caso si parla di un calciatore legato al club di appartenenza fino al 2027 e di un anno più giovane rispetto a McKennie, quindi complessivamente più complicato da acquisire.