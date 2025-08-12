La Juventus continua a lavorare sui giovani. L'obiettivo del club bianconero è quello di valorizzare i propri talenti, dando loro la possibilità di poter giocare con continuità. Jonas Rouhi è tra i migliori prospetti in casa bianconera. Sul classe 2004 avrebbero già messo gli occhi: Verona, Sassuolo e Pisa.

Non solo il Verona, anche Sassuolo e Pisa su Rouhi

La passata stagione Jonas Rouhi ha collezionato 7 presenze. Il laterale svedese, soprattutto durante la gestione Motta, è riuscito a ritagliarsi un discreto spazio.

Con l'avvento di Tudor, il suo minutaggio è diminuito sensibilmente.

Pertanto la Juventus starebbe valutando la possibilità di cedere in prestito il classe 2006, per poi riportarlo a Torino la prossima stagione. Per il talento bianconero avrebbe manifestato grande interesse il Verona, Zanetti nutre per lui grande stima e sarebbe pronto a renderlo parte integrante del progetto.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, anche il Sassuolo e il Pisa sarebbero molto interessate al 21enne, vista la sua grande duttilità tattica. Terzino su entrambe le fasce, esterno a tutta fascia, ma all'occorrenza braccetto in una retroguardia a tre. Il club bianconero valuterà insieme al ragazzo la miglior destinazione, che possa garantirgli titolarità e minutaggio importante.

Discorso simile anche per Facundo Gonzalez, centrale uruguaiano che come Rouhi dovrebbe lasciare Torino in prestito. Sul classe 2003 ci sarebbe un forte interesse da parte del Genoa di Viera che lo avrebbe opzionato come sostituto ideale di De Winter, vicinissimo al passaggio al Milan.

I bianconeri non mollano la pista Molina

La Juventus continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato. La società bianconera vuole puntellare la rosa a disposizione di mister Tudor, aggiungendo qualità sulle corsie esterne.

La conferma di Cambiaso e l'arrivo di Joao Mario non bastano. La Vecchia Signora continua a monitorare Nahuel Molina che resta l'obiettivo numero uno. L'Atletico Madrid al momento chiede per il proprio calciatore una cifra che si aggira attorno ai 25-30 milioni.

Per favorire questa trattativa, il club bianconero potrebbe decidere di effettuare qualche cessione. I nomi in lizza sono quelli di Nicolò Savona e Weston McKennie. L'esterno italiano è nel mirino di diversi club di Premier che potrebbero mettere sul piatto i 25 milioni richiesti dal club bianconero.

Il centrocampista texano è un pallino di Gasperini, che lo avrebbe opzionato come obiettivo per la mediana della sua Roma. Nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2026, la Juve prenderebbe in considerazione solo offerte attorno ai 15-18 milioni.