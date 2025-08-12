Nelle scorse ore il giornalista Graziano Campi ha dedicato un messaggio con una vena polemica nei confronti della Juventus e della gestione di alcuni calciatori giovani mandati via con troppa leggerezza. Allo stesso tempo, Campi ha poi ricordato come il club piemontese abbia decido di rinnovare sistematicamente il contratto a un calciatore fuori dal progetto da sempre, ovvero Arthur Melo.

Campi: 'Negli ultimi anni Juve ha ceduto giovani come Fagioli o Rovella e rinnovato tre volte Arthur'

Nelle scorse ore il giornalista sportivo Graziano Campi ha dedicato un messaggio sul proprio account X alla Juventus, pungendo la società bianconera per aver gestito in maniera discutibile alcuni giovani talenti: "Negli ultimi tre anni la Juventus ha venduto Nicolò Rovella, Nicolò Fagioli, Hans Nicolussi Caviglia, Enzo Barrenechea, Denis Zakaria, Filippo Ranocchia.

E rinnovato per tre volte il contratto di Arthur. 'Perché così spalmi e poi è più facile venderlo'".

Campi, in un secondo messaggio, ha poi analizzato un paio di situazioni che si stanno vedendo in questo ritiro estivo dei bianconeri: "Kelly è sempre titolare. Sono gli altri tre, Gatti, Kalulu e Bremer, a ruotare. Inoltre Vlahovic sta facendo la preparazione con la Juve mentre Kolo Muani si allena con le riserve del PSG".

Il giornalista si è poi focalizzato sulle due squadre di Milano e iniziando dall'Inter e dal caso Lookman che sta tenendo banco alla Pinetina in questi giorni ha scritto: "A distanza di una settimana c'è da supporre che l'Inter abbia dato disposizioni a Lookman. Se sono state disattese, non è giocatore da mettersi in casa.

Se invece la strategia della sparizione è concordata con i milanesi, siamo di fronte a uno sgarbo pesante a una società amica".

Sul Milan infine Campi ha sottolineato: "Il club rossonero depotenzia l'attacco cedendo Reijnders per dare solidità a centrocampo in fase di copertura (Jashari e Ricci). Oltre a ciò, pensa a una difesa a tre dopo aver speso 50 milioni per Athekame, De Winter ed Estupinian. Ho qualche perplessità. Aggiungo che il Milan è pronto ad aspettare anche gennaio per Vlahovic, facendo pagare alla Juventus i primi sei mesi di stipendio, visto e considerato che sarà la seconda parte di stagione ad essere decisiva per la classifica dei rossoneri. Da qui all'anno nuovo, tanto può cambiare".

Juve, i tifosi rispondono a Campi: 'Vlahovic non entra in campo con la voglia di fare bene'

Le parole di Campi hanno catturato l'attenzione dei suoi followers: "Il problema è che Vlahovic entra in campo e non sembra voler fare bene per riprendersi il posto da titolare e non c'è dubbio che lui sia più preparato di Kolo", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Kelly ha un buon piede mancino e quando spinge non è male, ma pecca in marcatura".