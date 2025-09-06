Due talenti, un’unica generazione, la stessa ambizione. Manu Koné e Khéphren Thuram rappresentano due dei simboli più splendenti della nuova nouvelle vague del calcio francese. Entrambi classe 2001, hanno scelto l’Italia come palcoscenico appena un anno fa, approdando rispettivamente alla Roma dal Borussia Mönchengladbach e alla Juventus dal Nizza per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Una scommessa non banale, considerati i contesti competitivi e le pressioni delle piazze che li hanno accolti, ma i due non hanno tardato a dimostrare di essere pronti per il grande salto.

Koné, da enigma a certezza

L’impatto di Koné con la Roma non è stato immediato. La scorsa stagione, complicata dai continui cambi in panchina, aveva inizialmente reso difficile l’inserimento del francese, che pure aveva lasciato intravedere lampi delle sue qualità. Con l’arrivo di Claudio Ranieri la squadra ha trovato maggiore equilibrio e anche il centrocampista ha potuto consolidarsi, diventando progressivamente un punto fermo. Quest’anno, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, un tecnico noto per la capacità di valorizzare e far crescere i giovani, Koné ha già mostrato segnali di crescita tangibili, confermandosi come uno dei profili più intriganti del panorama europeo nel suo ruolo.

Thuram, peso specifico e continuità

Un percorso simile ha seguito Khéphren Thuram. Figlio d’arte, classe e fisicità ereditate e affinate con un talento proprio, il centrocampista bianconero ha avuto un avvio non privo di difficoltà. Lo scorso anno, infatti, il travagliato rapporto fra Thiago Motta e la rosa juventina aveva finito per condizionare il rendimento complessivo della squadra, con alti e bassi che non hanno risparmiato nemmeno lui. Ma il cambio in panchina con l’arrivo di Igor Tudor ha trasformato la situazione: maggiore fiducia, una posizione tattica cucita addosso e quella continuità che ha permesso a Thuram di mettere in mostra tutto il suo potenziale.

Il futuro dei due nella nazionale francese

Non sorprende dunque che la nazionale dei Blues abbia già scelto entrambi. L’utilizzo di Koné non esclude quello di Thuram, anzi: le caratteristiche complementari li rendono una coppia di centrocampo su cui Didier Deschamps può costruire parte del futuro della Francia. Una combinazione che incarna energia, dinamismo e solidità tecnica, con margini di miglioramento stratosferici.

Eppure, se i Galletti possono sorridere, i club italiani devono stare in allerta. L’eco delle prestazioni dei due non si ferma ai confini nazionali e il mercato, si sa, non dorme mai. Proprio oggi in Francia i quotidiani sportivi hanno celebrato la prova maiuscola di Manu Koné nella vittoria per 2-0 contro l’Ucraina, match di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Un messaggio chiaro: il centrocampista giallorosso è già pronto per imporsi anche a livello internazionale.

Un monito per Roma e Juventus, che dovranno difendere con le unghie e con i denti i loro gioielli, simboli di una nuova generazione pronta a prendersi tanto la Serie A quanto l’Europa.