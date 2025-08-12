Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale sottolinea come per la Juventus, perdere Dusan Vlahovic a parametro zero nella prossima stagione, sarebbe una perdita economica di altissimo impatto.

Pedullà avvisa: 'Ai bianconeri direi di stare attenti a non rimanere col cerino in mano con Vlahovic'

"Juventus, attenzione a non rimanere con il cerino in mano con Dusan Vlahovic perché sarebbe pesante e ti potrebbe esplodere in mano", così si è espresso Alfredo Pedullà nel suo ultimo video pubblicato su Youtube.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio dicendo: "Dico questo perché leggo e sento delle interpretazioni un po' superficiali del genere, se non arriva nessun offerta il calciatore resterà li dov'é. Ma se il serbo andasse via a parametro zero sarebbe un bagno di sangue a livello economico con pochi precedenti simili. Meglio qualcosa che niente si diceva una volta, quindi credo sarebbe meglio per i bianconeri accontentarsi anziché non incassare nulla pagando anche l'ingaggio al calciatore. Di certo non sarebbe l'affare dell'anno, ma quanto meno tamponerebbero una perdita altrimenti devastante".

Pedullà ha proseguito: "Tenere Vlahovic avrebbe delle conseguenze anche sul mercato odierno, visto che alla Continassa vogliono riportare dentro Kolo Muani e poi mi domando come gestirebbero il calciatore tutta la stagione.

Come fai a mandare in tribuna un calciatore con quell'ingaggio? Casomai lo dovrebbero impiegare, proprio come fanno in Inghilterra, senza farsi scrupoli e al limite mandandolo in scadenza. In ogni caso ripeto che perdere a zero Vlahovic farebbe dei danni pazzeschi, visto quanto pagarono il serbo dalla Fiorentina e visti i 12 milioni di euro che percepirà il giocatore".

Il giornalista ha infine concluso: "Mi fa molto piacere che tantissime fonti nazionali e non abbiano confermato la notizia che ho dato di Sancho e dei contatti con la Roma. Si parla di 15 milioni di commissioni chiesti dagli agenti, però onestamente non mi risultato queste cifre così elevate. Vediamo, ma se mi dovessero chiedere quale è il nome dell'esterno in cima alla lista di Gasperini io ribadisco Sancho.

Poi ovviamente sarà la Roma a doverlo prendere e se rimarrà nell'elenco dei giallorossi, non sarà mia responsabilità".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Purtroppo la situazione Vlahovic è frutto di tantissimi errori'

Tantissimo tifosi hanno voluto rispondere alle parole di Pedullà: "Purtroppo la situazione di Vlahovic è frutto di uno dei tantissimi errori fatti in precedenza e non sempre si può porre rimedio a quelli più gravi" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Vlahovic costa 20 milioni di ammortamento, 24 di stipendio ma se recuperi 10 milioni e rafforzi una concorrente commetti un errore".