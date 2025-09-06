Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato in casa Juventus, il direttore generale Damien Comolli si starebbe focalizzando sulla ricerca dell'ultimo tassello da aggiungere nell'organigramma bianconero: un direttore sportivo. I dossier sul tavolo del francese sarebbero quelli di Ruiz Braz, Javier Ribalta e Matteo Tognozzi

Calciomercato Juventus, continua la ricerca del ds: Braz, Javier Ribalta e Tognozzi i nomi sul taccuino

La Juventus continua a muoversi dietro le quinte per riempire una delle caselle più delicate del proprio organigramma: quella del direttore sportivo.

Dopo una sessione estiva di calciomercato gestita in prima persona dal direttore generale Damien Comolli, la dirigenza bianconera è consapevole che non potrà proseguire a lungo senza una figura tecnica di riferimento, soprattutto in vista della finestra invernale di gennaio.

Comolli ha retto sulle proprie spalle l’intero mercato estivo, curando contatti e trattative e seguendo alcune tracce già delineate dall'ex Cristiano Giuntoli. Tuttavia l’esigenza di inserire un dirigente specializzato nel ruolo è diventata una priorità. Nel recente passato, il francese ha preso in considerazione diversi profili, senza però riuscire a individuare quello giusto per un accordo definitivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, sulla scrivania della Continassa ci sarebbe già una lista di candidati che risponde ai requisiti ritenuti fondamentali da Comolli.

In cima alle preferenze apparirebbero i nomi di Rui Braz, Javier Ribalta e soprattutto Matteo Tognozzi. Quest’ultimo, è stato probabilmente il nome più vicino a concretizzare un ritorno a Torino. Un’operazione che sembrava a un passo dalla fumata bianca, ma che si è arenata in extremis, rinviando così un possibile rientro alla base.

La sensazione è che la Juventus non voglia arrivare impreparata al mercato di riparazione, quando sarà necessario intervenire per aggiustare la rosa a disposizione di Tudor. Per questo, nelle prossime settimane, Comolli stringerà i tempi per individuare il profilo ideale e chiudere la partita aperta ormai da mesi. Detto questo, la percezione è che il direttore generale resterà comunque una figura apicale nella selezione dei calciatori, muovendo le fila magari da una posizione meno visibile ma certamente determinante.

Tognozzi, un passato con tante scoperte a Torino

Matteo Tognozzi conosce già molto bene l’ambiente juventino, avendo vissuto un’esperienza particolarmente positiva durante il suo precedente incarico come scout. In quella fase, si mise in evidenza per la capacità di individuare giovani talenti destinati a diventare protagonisti, portando a Torino prospetti di livello come Dean Huijsen, Kenan Yildiz e Matías Soulé. Tre colpi che testimoniano il suo occhio lungo sul mercato e che oggi rappresentano una garanzia sul suo valore professionale, rendendo il suo nome uno dei più autorevoli tra i candidati per il ritorno alla Continassa.