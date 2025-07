Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Sandro Sabatini, all'Inter servirebbe un colpo sul mercato eclatante per rilanciarsi e l'eventuale acquisto di Ademola Lookman dell'Atalanta, sarebbe ideale per i nerazzurri.

Calciomercato Inter, Sabatini: 'Serve un segnale per rilanciarsi e l'acquisto di Lookman lo sarebbe'

"Si può dire che all'Inter per rilanciarsi serve un segnale forte e eclatante, come l'acquisto di Lookman ad esempio" questo è quanto riferito da Sandro Sabatini sul proprio canale Youtube. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della sua affermazione dicendo: "E' assolutamente così, perché il nigeriano è quel giocatore che consente all'Inter di avere quell'imprevedibilità che non ha mai avuto nella formazione e nel gioco degli ultimi 4 anni.

Perché la formazione è sempre stata orientata su un 3-5-2 ripetitivo, non dico noioso, ma assolutamente ripetitivo, a tratti un po' monotono, con degli accorgimenti tattici che alla fine sono stati abbastanza individuati. Tant'è vero che la brillantezza dell'anno della seconda stella per l'Inter non si è vista nel gioco della scorsa stagione. In più nell'avventura di Inzaghi più o meno abbiamo visto sempre la stessa formazione: i giocatori sapevano che c'erano 11 titolari e 13 riserve. Ecco, quella sensazione che ci fossero nello spogliatoio dei figli e dei figliastri a prescindere dalle prestazioni che poi potevano mettere in campo le riserve oppure i titolari, è una sensazione che Cristian Chivu vuole spazzare via immediatamente".

Sabatini ha infine concluso dicendo: "E così va letta anche la voglia di Frattesi di rimanere, va letta anche la nuova predisposizione di Carlos Augusto a mettersi in gioco, in discussione e in concorrenza con Dimarco. Sì, perché secondo me l'Inter giocherà in avanti sicuramente con Lookman da una parte e Thuram, se resterà, dall'altra. Dico se resterà perché il francese è comunque un parametro zero, costò una commissione abbastanza onerosa ma arrivò senza oneri di cartellino e se dovesse arrivare una buona offerta, l'Inter ci potrebbe davvero pensare. Considerati anche gli investimenti per il futuro su Bonny e su Pio Esposito, la società nerazzurra con i soldi del bomber francese potrebbe comprarsi sia Lookman sia anche eventualmente un altro giocatore.

Quindi dipenderà un po' dall'ambiente e dal feeling se e come più o meno ritrovato con Lautaro Martinez e non solo".

Atalanta, una promessa fatta a Lookman che potrebbe tornare utile all'Inter

La trattativa fra l'Inter e l'Atalanta per Ademola Lookman potrebbe essere favorita da una promessa che la società bergamasca si dice abbia fatto al calciatore nella scorsa estate. La famiglia Percassi avrebbe infatti assicurato al nigeriano che sarebbe potuto partire senza veti se nella successiva sessione di mercato qualcuno si fosse presentato a Zingonia con un'offerta da 40 milioni di euro. Una somma che, da quello che filtra, l'Inter avrebbe effettivamente messo sul piatto.