Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Fabrizio Romano, l'Inter non avrebbe raggiunto nessun accordo per prendere a parametro 0 a giugno Dusan Vlahovic, centravanti in scadenza di contratto nel 2026 con la Juventus.

Calciomercato Juventus, Romano: 'Non mi risulta alcun accordo già fatto fra Vlahovic e Inter'

"A me non risulta alcun accordo già fatto fra Vlahovic e l'Inter", queste sono le parole usate da Fabrizio Romano nel suo ultimo video su Youtube. Il giornalista ha poi aggiunto: "Ovviamente rispetto tutti i colleghi che hanno le loro fonti e hanno fatto uscire questa notizia, poi sarà il tempo a decretare la veridicità della questione.

Nessuna squadra si è palesata col serbo e a me risulta che il classe 2000 stia prendendo seriamente l'ipotesi di lasciare il club bianconero a zero e quindi di poter scegliere dal 1 gennaio dove andare in massima libertà. Detto questo, non mi risultano accordi fatti o che Vlahovic abbia già scelto l'Inter o il Milan".

Restando in tema Juventus e parlando delle "minacce" che avrebbe mosso il presidente del PSG Al Khelaifi nei confronti dei bianconeri dopo la questione Kolo Muani, Romano ha detto: "Come ho smentito le dichiarazioni di Boehly sul Sancho posso assicurare che Al Khelaifi non ha parlato ne rilasciato dichiarazioni in merito a quanto accaduto con Comolli e sul centravanti francese. Posso dire che il PSG ovviamente non è contento di aver trattato un mese e mezzo senza aver trovato l'accordo per Kolo Muani, così come la Juve non è entusiasta di non aver trovato l'intesa per il centravanti.

Infine il giornalista spostandosi sul Napoli ha detto: "C'è da chiarire la situazione di Rasmus Hojlund: il calciatore danese è arrivato al Napoli per un prestito da 6 milioni di euro e 44 di diritto di riscatto che può diventare obbligo. Anche il suo contratto è già stato confezionato in caso il calciatore venisse acquisito definitivamente nel prossimo 2026 quindi è già tutto accordato per il futuro del giocatore. Attenzione però che nell'accordo siglato dal centravanti è presente una clausola rescissoria che dovrebbe aggirarsi attorno agli 85 milioni di euro. Aggiunto inoltre che la suddetta clausola sarebbe pagabile in tre segmenti, quindi circa 28,3 all'anno e scatterebbe nel 2027. Non parliamo di un gentleman agreement ne di un accordo privato ma di una vera componente del contratto firmato fra le parti.

In ogni caso continuo a pensare che questi temi non dovrebbero essere molto sbandierati, perché è diritto del tifoso napoletano godersi un acquisto del proprio club senza dover già pensare a quello che sarà".

I tifosi rispondono a Romano: 'Il PSG può essere irritato quanto vuole ma si raccoglie quello che si semina'

Le parole di Romano hanno acceso il dibattito fra i suoi sostenitori sul web: "Il PSG può essere irritato quanto vuole, ma se a inizio mercato la valutazione di Kolo era sui 45/50 milioni poi quando sono arrivate le sirene della Premier League la valutazione è schizzata in alto. Questo non è un comportamento professionale e ognuno raccoglie ciò che semina", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La domanda non è se Vlahovic ha scelto di andare all’Inter, ma è se c’è stato realmente un sondaggio di Marotta e un contatto fra le parti".