Jadon Sancho è uno dei calciatori più chiacchierati di questa fase di calciomercato. L'esterno inglese, ormai fuori dal progetto del Manchester United, è stato accostato a diversi club italiani, in particolare alla Juventus.

Nelle ultime ore ci sarebbe però stato anche un sondaggio della Roma che sta cercando di capire la fattibilità dell'affare. Il Manchester United chiede tra 15 e 20 milioni di euro.

Juve-Roma, possibile sfida per Sancho

Dopo una stagione in prestito al Chelsea con poca continuità condita da una manciata di reti e pochissime soddisfazioni, il classe 2000 vuole ritornare protagonista.

La Juventus avrebbe da tempo un accordo per prelevarlo (18 milioni allo United e 6 l'anno a lui) ma viste le difficoltà economiche nel piazzare alcuni esuberi come Vlahovic e soprattutto Nico Gonzalez, il dg Comolli non hai mai affondato il colpo.

A complicare il quadro ci sarebbe infine un'incursione della Roma di Gasperini, alla ricerca di un trequartista da poter alternare a Dybala e Soulè. Tramite alcune cessioni come quella di Pellegrini (nel mirino del West Ham) la società capitolina avrebbe la possibilità di accontentare le richieste dello United. Dopo andrebbe a sondare l'eventuale disponibilità di Sancho stesso a sposare il progetto.

Tudor studia un nuovo ruolo per Koopmeiners

Rimanendo in casa Juventus, il club bianconero vuole comunque valorizzare i giocatori presenti in organico e tra questi c'è sicuramente Teun Koopmeiners.

L'olandese, arrivato per 60 milioni dall'Atalanta, non è riuscito ad imporsi nella passata stagione e toccherà a Tudor rivitalizzarlo e renderlo una pedina importante per il suo 3-4-2-1. Il tecnico bianconero starebbe infatti pensando di arretrare il classe 98 sulla linea dei centrocampisti dando così più qualità e geometria al gioco della Vecchia Signora.

Nonostante questa nuova e possibile posizione per Koopmeiners, la Juventus è comunque molto attiva sul fronte mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista.

Resta complessa la pista Hjulmand vista la richiesta di 60 milioni dello Sporting Lisbona, per questo il club bianconero valuta possibili alternative come O'Riley del Brighton e Haidara del Lipsia, le cui valutazioni si aggirano attorno ai 20-25 milioni di euro.

Sembra invece ormai sfumato il sogno Tonali: il Newcastle non vuole cederlo e vorrebbe comunque almeno 80 milioni di euro. Troppi per il momento bianconero.