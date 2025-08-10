Il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale commenta il 2 a 1 della Juventus sul Borussia Dortmund nell'amichevole giocata fra i due club nel pomeriggio. Della gara ha scritto anche su X il giornalista Paolo Rossi.

La Juve si impone 2-1 sul Dortmund in amichevole, Sabatini: 'Buono, ma occhio che certi risultati creano aspettative'

La Juventus ha vinto la sua seconda amichevole estiva pre-stagionale battendo 2-1 il Borussia Dortmund. La gara è stata decisa da una doppietta di Andrea Cambiaso, sembrato particolarmente in forma al netto delle poche giornate di lavoro effettuate con Tudor.

Un risultato positivo, specie dopo quello che aveva scatenato polemiche contro la Reggiana e di cui ha parlato su Youtube Sandro Sabatini: "È calcio d'estate e lo capisce dall'atmosfera rilassata e anche da certi risultati che possono creare delle aspettative che poi rischiano di essere disattese quando conterà davvero. Però le indicazioni che arrivano dalla Juventus che ha battuto il Borussia Dortmund nella giornata di festa per l'addio al calcio di Mats Hummels sono molto positive, soprattutto per le prestazioni di alcuni singoli giocatori. Non mi riferisco tanto ai nuovi acquisti, anche se Joao Mario è bravino e pensavo comunque che fosse meno importante la connessione che ha creato già con Conceicao".

Sabatini ha proseguito: "Le buone notizie per la Juventus arrivano soprattutto dai giocatori che già c'erano, ovvero lo stesso Conceicao, ma soprattutto Yildiz. Naturalmente Cambiaso, tra l'altro autore anche di due gol e padrone del campo non soltanto per la doppietta realizzata. In generale bene tutta la squadra che poi nella ripresa è stata rivoluzionata, sì, con un sacco di giocatori nuovi e tutti più o meno sul piede di partenza. Ma anche in questo caso la Juve ha evidenziato ancora delle indicazioni interessanti".

Il giornalista ha concluso sottolineando: "Spendo due parole per un giocatore che è in partenza, vale a dire Miretti. Secondo me è un giocatore ancora tutto da scoprire nel suo pieno valore.

Fossi la Juventus ci penserei due volte prima di darlo via. D'altra parte è un'esigenza economica, come quella di dar via Vlahovic. Perché se fosse soltanto per questioni tecniche, la Juventus dovrebbe restare così com'è".

Rossi: 'Tudor sta facendo un ottimo lavoro'

Della gara giocata dai bianconeri contro il Borussia ha scritto su X anche il giornalista Paolo Rossi: "Non so che Juve avremo a fine mercato, ma quel che è certo è che Tudor sta facendo un ottimo lavoro. La gara di oggi lo ha fatto vedere, c'è una crescita evidente nella fiducia e in certi meccanismi di gioco".