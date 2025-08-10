Secondo quanto riportato su X dal giornalista Marco Giordano, i dialoghi fra Juventus e Manchester United per Jadon Sancho si sarebbero interrotti, permettendo cosi alla Roma di Gian Piero Gasperini di inserirsi nella trattativa per l'esterno inglese.

Calciomercato, Giordano: 'La trattativa tra Juve e United per Sancho è tramontata, ora sull'esterno c'è la Roma'

I dialoghi fra Juventus e Manchester United per Jadon Sancho sarebbero andati avanti per diversi giorni, tuttavia le mancate uscite in casa bianconera avrebbero rallentato le operazioni fra i due club.

In tal senso, il giornalista Marco Giordano ha scritto un messaggio sul proprio account X, lanciando un'indiscrezione bomba: "La Roma su Sancho. La trattativa con la Juve è tramontata, causa il mancato addio di Nico Gonzalez. Gasperini vuole fortemente il calciatore anche a costo di chiedere di metter mano al portafoglio in modo pesante, mentre Massara è teso al prestito di Echeverri".

Giordano ha poi concluso il suo messaggio scrivendo: "Oggi alla Roma c’è il nodo esterno alto a sinistra: anche la proprietà è stata presa alla sprovvista della richiesta Sancho. Un affare complessivo da 80/90 milioni tra cartellino e ingaggio lordo. Una richiesta alta dopo che la società ha già acquistato tre calciatori di fascia alta".

Scendendo nello specifico dei costi eventuali dell'operazione con lo United, effettivamente Sancho non sarebbe un colpo dal basso profilo economico: solo per il cartellino, il Manchester chiederebbe una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Se poi a questi si aggiungessero i 6 milioni di euro netti, che lordi diventerebbero 12, per l'ingaggio del calciatore e li si moltiplicasse per almeno un triennio, si andrebbe a ottenere una cifra superiore ai 60 milioni di euro. Una somma importante, che la Roma dovrebbe valutare bene se poter spendere per non ricadere nei radar della FIFA e del FFP.

Roma, Sancho sistemerebbe l'attacco dei giallorossi

Intanto Gasperini, nel post partita con l'Everton, l'ha detto chiaramente ai giornalisti: "Sì, mi serve un altro attaccante".

Il tecnico piemontese sa di avere un problema sulla corsia di sinistra, dove a parte El Shaarawy, la formazione giallorossa è carente in maniera evidente. Una mancanza impossibile da ignorare per un allenatore tanto ambizioso e che potrebbe spingere i Friedkin a effettuare uno sforzo per assicurarsi proprio Sancho. D'altronde l'inglese avrebbe sulla carta tutte le caratteristiche desiderate da Gasperini: il classe 2000, un po' come Lookman, parte da sinistra e fa del dribbling secco una delle sue armi migliori. La capacità di crossare a pennello per i propri compagni e un vizio del gol che con Gasperini potrebbe diventare una costante, completano il profilo di un giocatore dal potenziale enorme.