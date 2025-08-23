Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Gianni Balzarini, la Juventus starebbe valutando alternative in attacco qualora Kolo Muani non dovesse rientrare. In questo contesto, ai bianconeri sarebbe stato proposto Christopher Nkunku, bomber in uscita dal Chelsea, ma il dg Comolli sarebbe sulle tracce anche di Loïs Openda, esterno del Lipsia.

Juventus, Balzarini: 'Nkunku è stato proposto, ma reputo più interessante il nome di Openda'

Il giornalista Gianni Balzarini ha dato nuovi aggiornamenti, sul proprio canale YouTube, per quello che concerne la situazione del centravanti che la Juventus sta cercando sul mercato: "È normale che, nella situazione che sta vivendo il club bianconero, escano nomi di alternative per il centravanti.

Questo perché il club non può farsi trovare impreparato rispetto a certe situazioni, anche se credo sia davvero complicato imbastire una trattativa di mercato nell'ultima settimana di agosto. Si è parlato di Jackson del Chelsea, e anche di Nkunku, che addirittura sarebbe stato offerto alla Vecchia Signora. Secondo me, però, il profilo più interessante sarebbe quello di Openda, attaccante belga del Lipsia, che, in oltre 60 presenze, ha fatto 30 gol. È chiaro che parliamo di un'operazione complicata, non solo per i costi, ma anche perché la compagine tedesca ha da poco perso Šeško, andato al Manchester per oltre 80 milioni di euro. Quindi bisogna capire se il Lipsia sia disposto a perdere un'altra pedina del proprio attacco a una settimana dalla conclusione del mercato".

Sul fronte Kolo Muani, Balzarini ha aggiunto: "La Juventus e il PSG stanno continuando ad aggiornarsi e Comolli è in contatto con la dirigenza del club parigino giornalmente. Questo perché c'è stata una sorta di colpo di coda della società transalpina, che magari ha sempre chiesto 70 milioni di euro, ma che prima sembrava molto più malleabile mentre adesso appare più intransigente. Il fatto è che il mercato non finisce domani, ma neanche tra tantissimo e quindi la Juventus deve capire in fretta se arrendersi di fronte a certi impedimenti e scegliere un altro obiettivo. Certo è che se Kolo Muani non dovesse tornare, si potrebbe tranquillamente parlare di una beffa colossale incassata dalla Juve.

Credo inoltre sia del tutto fantasiosa l’ipotesi circolata di un possibile riavvicinamento del club bianconero a Dusan Vlahovic. Il serbo e il suo entourage non sono disposti a rinnovare né tanto meno Comolli ha voglia di proporgli un rinnovo alle stesse cifre che il calciatore percepisce ora".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Come si possono spendere oltre 45 milioni di euro per Kolo Muani?'

Le parole di Balzarini, specie quelle su Kolo Muani, hanno acceso il dibattito tra i tifosi sul web: "Io mi chiedo anche solo come si possa pensare di spendere più di 40/45 milioni per Kolo Muani. Buon giocatore, ma non certo un fenomeno, già ne abbiamo spesi 42 per Conceição facendoci rapinare dopo mesi di trattative", scrive un utente su YouTube. Un altro aggiunge ironicamente: "Certo che lavorare per tre mesi su un giocatore e poi non riuscire a prenderlo nell'ultima settimana di mercato... di certo è proprio un bel lavoro".