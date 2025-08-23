Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna, la Juventus si sarebbe messa sulle tracce di Nico Paz, giovane trequartista spagnolo attualmente in forza al Como. Un rumors destinato probabilmente a restate tale per l'estrema complessità che porterebbe con se una trattativa di questo genere. Il classe 2004 infatti avrebbe una valutazione esosa per le casse della vecchia signora, vicina ai 60 milioni di euro e difficilmente potrebbe lasciare la formazione di Fabregas a soli 10 giorni dalla conclusione del mercato estivo.

Juventus, dalla Spagna accostano Nico Paz del Como ai bianconeri, ma l'affare è complicato

Dalla Spagna rimbalza un’indiscrezione destinata ad alimentare le chiacchiere di fine mercato: la Juventus avrebbe messo nel mirino Nico Paz, talentuoso fantasista classe 2004 in forza al Como. Un nome affascinante, quello del giovane iberico, che però sembra più vicino al campo delle suggestioni che a quello di una reale trattativa.

Difficile, infatti, immaginare un’operazione del genere a meno di dieci giorni dalla chiusura della finestra estiva. Il Como, società ambiziosa e solidamente guidata dai fratelli Hartono, non ha alcuna intenzione di privarsi di un giocatore centrale nel progetto tecnico di Fabregas.

Anzi, se mai dovesse prendere in considerazione la sua cessione, lo farebbe soltanto davanti a un’offerta irrinunciabile, che fonti vicine al club quantificano in almeno 60/70 milioni di euro. Una cifra fuori portata per le casse bianconere, soprattutto in un contesto di mercato in cui la Juventus è costretta a operare con grande prudenza. A complicare ulteriormente lo scenario, va aggiunto l’interesse di club più solidi economicamente, come il Tottenham, che pure si sarebbero informati sul talento spagnolo senza tuttavia riuscire a scalfire la linea dura del Como.

Il Real Madrid e la lunga ombra delle Merengues su Nico Paz

Un altro elemento da tenere in considerazione riguarda il ruolo ancora forte del Real Madrid nella vicenda.

I Blancos, al momento del riscatto attuato dal Como nei confronti del cartellino di Nico Paz, hanno infatti blindato il futuro dello spagnolo, garantendosi il 50% della sua eventuale futura rivendita. Non solo: fino al 2027 la società di Florentino Pérez potrà esercitare un diritto di recompra sul Como, fissato tra i 9 e gli 11 milioni di euro, una sorta di paracadute che testimonia la grande fiducia che a Valdebebas nutrono ancora per il fantasista.

In questo quadro, l’ipotesi di vedere Nico Paz a Torino già in questa sessione di mercato appare più come un sogno che come un affare realistico. Suggestione affascinante per i tifosi bianconeri, ma destinata a rimanere tale almeno per ora.