Nelle scorse ore lo speaker Edoardo Mecca ha voluto rispondere su X a tutti quei tifosi della Juventus che stanno criticando aspramente la squadra bianconera per aver pareggiato per 2-2 l'amichevole disputata con la Reggiana, formazione di Serie B.

Il pareggio con la Reggiana fa storcere il naso a qualche tifoso, Mecca: 'Surreale criticare per una gara inutile'

L'argomento del giorno in casa Juventus è il match amichevole giocato in mattinata e pareggiato per 2-2 con la Reggiana. Una sgambata per gli uomini di Tudor che, nonostante non contasse ai fini del risultato, è riuscita comunque a catalizzare il malumore di molti tifosi bianconeri non contenti della prestazione.

Lo speaker radiofonico esperto di calciomercato Edoardo Mecca questa volta però è sceso in campo su X in difesa della vecchia signora, scrivendo un messaggio piuttosto diretto ai contestatori: "Già arrivate critiche, sentenze, insulti per la prima partita del tutto inutile alle 11 del mattino del 2 agosto, dopo due settimane di allenamenti. Tifoseria surreale". Un commento al quale Mecca ne ha voluto aggiungere un altro per rendere ancora più esplicito il suo pensiero: "Spero sia chiaro a tutti: chi se ne importa delle amichevoli. L’unica cosa assolutamente importante è che nessuno si faccia male".

Il concetto di Mecca può essere assolutamente comprensibile, come la preoccupazione di molti tifosi della Juventus, che lamentano un immobilismo apparente sul mercato della società piemontese a sole 3 settimane dall'inizio della nuova stagione.

Juve, i tifosi rispondono a Mecca: 'Questi calciatori fra 20 giorni iniziano il campionato'

Le parole di Mecca a loro volta hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus, che tra sfottò e repliche accurate, hanno risposto allo speaker in massa. "Chi se ne importa fino a un certo punto, non è che fra 20 giorni diventano fenomeni di colpo", scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Questi giocatori quando le partite conteranno si trasformeranno come per magia".

Tra le risposte a Mecca si possono leggere anche tifosi che se la prendono con i singoli: "Ho apprezzato come sulla prima azione della Reggiana, Kelly si sia girato per l’ennesima volta di schiena, facendosi saltare come un birillo.

Salvati da un tiro centrale. Mi domando fino a quando questo soggetto continuerà a “oltraggiare” la maglia bianconera".

Mentre c'é anche chi condivide il pensiero dello speaker: "Le persone che stanno sparlando devono vivere su un altro mondo. Questi si sono ritrovati ieri, hanno le gambe di piombo, affrontano una squadra più avanti ed hanno avuto comunque 5 o 6 occasioni nette, prendendo gol su singoli errori".