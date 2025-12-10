Il mercato estivo 2026/27 potrebbe accendersi attorno a un nome che sta facendo parlare tutta Italia: Marco Palestra. Il giovane esterno del Cagliari, di proprietà dell’Atalanta, sta vivendo una stagione sorprendente che ha attirato le attenzioni di Juventus, Napoli e Inter, tutte pronte a contendersi uno dei talenti più interessanti della nuova generazione calcistica italiana.

Palestra, un talento in crescita

C’è un nome che, più di altri, rischia di incendiare la sessione estiva di mercato 2026/27: Marco Palestra. L’esterno classe 2006, attualmente in forza al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta, sta vivendo una stagione che ha sorpreso praticamente chiunque.

Compagni, avversari, addetti ai lavori: tutti concordano sul fatto che il ventenne lombardo stia mostrando qualità che pochi avrebbero attribuito a un talento così giovane.

Il suo rendimento in Sardegna è stato fin qui uno dei punti luminosi della stagione rossoblù, ma la prestazione offerta domenica scorsa contro la Roma di Gian Piero Gasperini ha fatto rumore in tutta Italia. Palestra ha disputato una partita di corsa, coraggio e lucidità, dominando la fascia destra come un veterano e mettendo in grande difficoltà avversari di alto livello come Tsimikas e Ghilardi. Un match che ha ulteriormente acceso i riflettori su un profilo già da tempo seguito con grande attenzione dagli osservatori dei top club italiani.

Juventus, Inter e Napoli pronte a darsi battaglia per Palestra

Non stupisce, dunque, che la Juventus abbia già mosso i primi passi concreti. I bianconeri sono alla ricerca di un esterno destro capace di garantire profondità, gamba e qualità nell’ultimo passaggio: caratteristiche che, a Torino, ritengono siano ancora parzialmente mancanti nei vari Joao Mario e Cambiaso, attualmente in competizione per una maglia da titolare. Palestra rappresenterebbe un investimento di prospettiva ma anche un rinforzo immediato per alzare il livello tecnico della rosa.

La Juventus però non è sola. Anche Inter e Napoli avrebbero infatti messo gli occhi sul giovane terzino, preparando le mosse per inserirsi nella corsa.

Si profila così una vera e propria asta tutta italiana, con l’Atalanta pronta – come da tradizione – a far valere la propria posizione di bottega cara. I bergamaschi valutano il cartellino del ragazzo almeno 20 milioni di euro, cifra destinata a salire se il finale di stagione dovesse confermare quanto di straordinario mostrato finora.

Palestra, dal canto suo, continua a lavorare con la serenità di chi sa che il futuro è nelle sue mani – e nei suoi sprint sulla fascia. La prossima estate potrebbe essere quella della consacrazione definitiva. E il suo nome, c’è da scommetterci, sarà tra i più caldi del mercato.