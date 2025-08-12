Andrea Cambiaso è ormai uno dei giocatori più importanti in casa Juventus. Insieme a Yildiz e a Bremer, il classe 2000 è uno dei perni del 3-4-2-1 di mister Tudor e per questo il club bianconero sta lavorando per blindarlo con un rinnovo contrattuale da top player.

I bianconeri vogliono blindare Cambiaso, si lavora al rinnovo

La scorsa stagione per Cambiaso è stata condizionata da diversi infortuni e soprattutto dal corte serrata del Manchester City a gennaio che però non si è concretizzata. L'esterno italiano è quindi ritornato ai suoi livelli come dimostra il grande stato di forma mostrato durante la pre-season.

Per evitare altre offerte dei top club italiani come Milan e Napoli e la concorrenza delle società inglesi, la Vecchia Signora ha tutta l'intenzione di blindare il 25enne con un rinnovo importante. Stando alle ultime indiscrezioni, al termine del mercato estivo il club bianconero inizierà le manovre per il rinnovo e potrebbe mettere sul piatto un contratto fino al 2030 con un ingaggio da circa 4/5 milioni di euro, come quello proposto a Yildiz.

Una mossa che rimarca la centralità di Cambiaso all'interno del progetto Tudor. Il mister bianconero punta tantissimo sull'ex Genoa e Bologna viste le sue capacità tecniche e duttilità. Infatti, Cambiaso può occupare la posizione di esterno a tutta fascia nel suo 3-4-2-1, all'occorrenza svolgere anche il ruolo di braccetto.

In caso di cambio modulo, svolgere il ruolo di terzino o di esterno in un eventuale 4-3-3.

Idea Andrey Santos per il centrocampo

Oltre a blindare i suoi calciatori migliori, la Juventus lavora anche sul fronte acquisti per essere competitiva sia in Italia che in Europa. Tassello fondamentale è l'acquisto di un centrocampista che possa dare qualità, quantità ma soprattutto alternative a mister Tudor. Uno degli ultimi nomi emersi sarebbe quello di Andrey Santos, talentuoso centrocampista in forza al Chelsea. Il classe 2004 arrivato dal Vasco Da Gama, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Maresca e dopo il prestito al Nottingham Forrest, potrebbe esser ceduto anche dai Blues per aumentare esperienza e minutaggio.

La Juve è alla finestra ma i bianconeri devono battere la concorrenza di diversi club inglesi molto attenti alla situazione del talento brasiliano. Andrey Santos garantirebbe vivacità, fisicità e tecnica alla mediana bianconera. Il classe 2004 può svolgere sia il ruolo di diga davanti alla difesa ma anche di trequartista dando così un assetto più compatto al 3-4-2-1 di Tudor.

Oltre al centrocampista del Chelsea, la Juventus tiene d'occhio anche altre piste come Haidara del Lipsia e O'Riley del Brighton.