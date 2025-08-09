L'avventura alla Juventus di Douglas Luiz potrebbe giungere al capolinea durante l'attuale sessione di calciomercato. Il centrocampista brasiliano, che non rientra nei piani tattici di Igor Tudor, è nella lista dei cedibili, e a fronte di un'offerta interessante potrebbe lasciare Torino. Tra i club maggiormente interessati al calciatore c'è il Nottingham Forest che sarebbe disposto ad inserire nella trattativa con i bianconeri il cartellino di Ibrahim Sangarè come contropartita.

Douglas Luiz-Nottingham, proposto Sangarè come contropartita

La Juventus continua a lavorare sulle operazioni in uscita.

L'eventuale cessione di Douglas Luiz permetterebbe al club bianconero di poter ottenere risorse importanti per poter effettuare nuovi colpi in entrata. Tuttavia, la Vecchia Signora non è disposta a fare sconti, ed avrebbe fissato il prezzo del cartellino dell'ex mediano dell'Aston Villa a 40 milioni di euro. Una cifra che non sembra aver scoraggiato il Nottingham Forest che per il mediano brasiliano sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta cash più il cartellino di Ibrahim Sangarè, centrocampista ivoriano classe 97, che piace molto al club bianconero.

La Juventus nel frattempo continua a monitorare Hjulmand dello Sporting Lisbona, la cui valutazione si aggira attorno ai 50-55 milioni di euro.

Oltre al danese, la Vecchia Signora valuta anche possibili alternative come O'Riley e Bissouma.

Anche il Newcastle su Savona

Anche il futuro di Nicolò Savona potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il classe 2003 bianconero, autore di una buona stagione, sarebbe finito nel mirino di diverse squadre della Premier che potrebbero decidere di intavolare una trattativa con il club bianconero già in questa finestra di mercato. Oltre al Wolverhampton e al Manchester City, ci sarebbe un forte interesse anche da parte del Newcastle che avrebbe opzionato il 22enne jolly difensivo per puntellare la retroguardia di Eddie Howe. Stando alle ultime notizie di mercato, i Magpies stanno cercando di capire i margini di manovra per arrivare al giovane terzino italiano la cui valutazione si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro.

Con l'eventuale cessione di Savona, la Juve avrebbe la liquidità per reinvestire il denaro e completare il reparto difensivo. Diversi i profili monitorati come Beraldo del Paris Saint Germain e Kim del Bayern Monaco. Da non scartare un possibile ritorno di Renato Veiga, in uscita dal Chelsea.