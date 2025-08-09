Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni de Il BiancoNero della Juventus, sottolineando come quella che sta per iniziare non dovrà essere per i bianconeri l'ennesima annata di transizione.

Tacchinardi parla chiaro: 'Basta anni di transizione, ora si deve vincere'

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il BiancoNero e parlando della Juventus ha detto senza tanti giri di parole: "Basta con gli anni di transizione, ora bisogna vincere. Perché questa parola qui è l'unica cosa che conta a Torino e non si può parlare di ancora una stagione di maturazione.

Per fare ciò bisogna andare a prendere calciatori giovani e io vorrei che questa società andasse a scovare magari anche uno sconosciuto, ma che abbia del potenziale. Ad esempio il Milan si è assicurato un talento come Jashari, che io avevo già visto lo scorso anno e che mi aveva rubato l'occhio. Un altro che era da prendere era sicuramente Hjulmand, ma non ora che è allo Sporting Lisbona e ti chiedono una cifra abnorme, ma quando vestiva la maglia del Lecce. Perché gli altri lo fanno e la Juventus no? Cioè qua a Torino abbiamo speso 60 milioni per Koopmeiners, 50 per Douglas Luiz per ottenere cosa?".

Tacchinardi ha proseguito: "Bisogna prendere un calciatore che può migliorare in fretta. Mi ricordo che quando giocavo si diceva che un asino, se allenato bene, può diventare veloce ma sempre un asino resterà, mentre se prendi un puledro e lo addestri bene, quello ti renderà come un puro sangue.

Tutto ciò per dire che assicurarsi elementi di qualità è fondamentale".

L'ex calciatore ha poi concluso il suo intervento parlando dell'indiscrezione che avrebbe voluto la Juventus su Sandro Tonali: "Rispetto la testata giornalistica che l'ha fatta uscire perché è molto importante, però sparare una roba cosi per vendere in edicola non va bene. Una cosa che onestamente non mi è piaciuta, anche perché il mediano prende tantissimo di stipendio e il Newcastle pretende una cifra enorme. Credo perciò che non ci sia neanche lo 0.01% che possa approdare alla Juventus".

Juventus, i tifosi rispondono a Tacchinardi: 'Come si fa a parlare di transizione dopo quattro stagioni pessime?'

Le parole di Tacchinardi hanno trovato il consenso sul web di tantissimi tifosi: "Dire al Tacchinardi che è un altro anno di transizione è una cosa pazzesca.

Lui che ha vissuto Juventus fortissime e con carattere da vendere avrà dato di matto", scrive un utente di Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Ma come si fa a pensare dopo quattro stagioni di pessimi risultati a un anno di transizione?! Con tutte le ragioni economiche, la proprietà si deve prendere le sue responsabilità e mettere i soldi, altrimenti venda".