La Juventus deve prima risolvere alcune situazioni in uscita prima di poter sbloccare nuovi arrivi sul mercato. A confermarlo è stato Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, chiarendo la priorità del momento per il club bianconero: “Il problema è che deve partire prima Nico Gonzalez, dopodiché si può liberare la pista Sancho. Tutto qua. Non siamo certi al 100% che si libererà, però Sancho è ancora lì, non lo ha ancora preso nessuno”.

Il nome di Jadon Sancho, quindi, rimane in orbita Juventus, ma la sua eventuale trattativa dipenderà direttamente dall’uscita dell’argentino.

Il club torinese avrebbe intenzione di portare l’inglese a Torino con un’operazione attorno ai 15 milioni di euro, ma senza un incasso dalla cessione di Gonzalez, l’operazione si complicherebbe notevolmente.

Le parole di Balzarini

Balzarini ha, poi, voluto soffermarsi anche su un altro tema, ossia le presunte valutazioni della Juventus sul carattere e sui comportamenti di Sancho: “L’altro tipo di discorso sarebbe legato ad una valutazione sui comportamenti di Sancho che sarebbero stati poco professionali, ma è successo in passato. Non so quanta valenza possa avere, si sapeva anche prima. Ci sarebbero valutazioni in corso sul suo comportamento? Non credo che Comolli stia facendo questo tipo di valutazioni”.

Parole chiare, che ridimensionano l’ipotesi di uno stop per motivi disciplinari. La priorità, per la dirigenza bianconera, resta quindi la questione delle uscite.

Sul fronte Gonzalez, Balzarini ha rivelato un retroscena importante: “Poi c'è il discorso legato all'eventuale partenza di Nico Gonzalez che, tra l'altro, sembra che adesso abbia chiesto la cessione proprio perché vuol giocarsi i Mondiali. Il discorso dei Mondiali, comunque, salterà fuori per tutti”. Una richiesta di trasferimento, questa, che cambierebbe le carte in tavola, spingendo la Juventus a valutare scenari concreti per la sua partenza.

Nico Gonzalez salta il Borussia

Nel frattempo, la squadra ha concluso il ritiro ad Herzogenaurach e si sta trasferendo a Dortmund, dove affronterà il Borussia in amichevole.

Per la sfida in Germania, Igor Tudor dovrà fare a meno proprio di Nico Gonzalez, fermato a scopo precauzionale a causa di un fastidio alla coscia destra. Nulla di grave, ma lo staff tecnico non vuole correre rischi inutili.

Il resto della rosa sarà invece a disposizione e Tudor è intenzionato a schierare la formazione migliore, dando spazio dal primo minuto anche ai due nuovi acquisti João Mario e Jonathan David. L’obiettivo principale dell’allenatore croato è aumentare il minutaggio dei suoi uomini in vista dell’inizio della nuova stagione, consolidando automatismi e condizione fisica.