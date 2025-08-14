Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Claudio Zuliani, Dusan Vlahovic farebbe bene a voler restare alla Juventus e rispettare il contratto con i bianconeri, perché il serbo ha firmato un accordo propostogli dal club piemontese e di conseguenza ha tutti i diritti di pretendere i soldi che gli spettano.

Zuliani: 'Vlahovic resta perché vuole andare a parametro zero'

Il giornalista Claudio Zuliani ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic: "Dusan resta, a meno che nel mercato succedano cose strane.

Perché il serbo e io questo lo sto raccontando da quando è iniziato il mercato, vuole arrivare a parametro zero e su questo gli dò ragione. Io sono dalla parte sua, perché se io ho firmato un contratto che una società mi ha messo sul tavolo e nel quale c'è scritto che nell'ultimo anno con i bonus ho da prendere 12 milioni di euro, ma perché io dovrei andare a prendere la metà da un'altra parte? Me lo dovete spiegare".

Zuliani ha proseguito: "Quindi è ovvio che Vlahovic vuole fare quest'anno lì e prendere quei soldi, come ovvio che il suo entourage, perché Dušan non ha mai aperto altre squadre, ha sempre rifiutato qualsiasi ipotesi, Milan compreso. Perché sono due mesi che andiamo avanti accostando l'attaccante al club lombardo ma da sponde rossonere mi arrivano notizie per cui l'attaccante rimarrà a Torino.

Perché non vogliono dare certe cifre né al calciatore né tantomeno alla Juventus, che valuta il classe 2000 almeno 20 milioni di euro".

Juventus, i tifosi rispondono a Zuliani: 'Vlahovic si è scavato la fossa da solo con la sua arroganza'

Le parole di Zuliani hanno acceso la discussione sul web: "Dusan si è scavato la fossa da solo. Un ottimo prospetto, quando è arrivato ci abbiamo creduto tutti. Il gol contro il Villareal, quello contro il Sassuolo, sembrava un predestinato. Invece la sua arroganza (vedi dichiarazioni confronto tra lui e Haaland) la sua presunzione e l’avere un agente poco scaltro, lo hanno portato a chiudere di fatto la sua carriera nel grande calcio anzitempo", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Non ho mai rimproverato a Dusan impegno e dedizione, non credo che gli si possa imputare di non averci messo anima e corpo in campo ogni volta che ha giocato. I problemi sono due: 1) i tifosi si aspettavano un nuovo Ibra, ma purtroppo non ha quel livello tecnico; 2) il mancato rinnovo con la Juve senza una vera motivazione. Io stesso non ho ancora capito il perché del suo rifiuto. Se poi il motivo è davvero la proposta al ribasso, temo che si pentirà di non aver voluto rinnovare e sarà per lui un grosso rimpianto".