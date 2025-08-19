Nelle scorse ore, l'opinionista Fabio Bergomi ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come i dirigenti dell'Inter, se avessero davvero mancato l'accordo con l'Atalanta per Ademola Lookman a causa di pochi milioni di euro, si dovrebbero vergognare.

Calciomercato Inter, Fabio Bergomi non fa sconti: 'Se davvero Lookman è saltato per pochi milioni si devono vergognare'

Il nome di Ademola Lookman ha condizionato il mercato dell'Inter in queste ultime settimane e l'esterno dell'Atalanta, dopo aver sfiorato il passaggio a titolo definitivo alla Pinetina, ora si sarebbe definitivamente allontanato dalla compagine guidata da Cristian Chivu.

Una circostanza dettata dalla differenza economica fra l'offerta messa sul tavolo da Marotta e soci, circa 40 milioni di euro più bonus e la richiesta della famiglia Percassi, ferma in maniera inamovibile a 50 milioni. L'opinionista Fabio Bergomi su X ha dunque commentato quella che apparentemente sembrerebbe la conclusione dell'operazione per il nigeriano: "Lookman? Se fosse veramente saltato per pochi milioni si devono vergognare. Un giocatore pazzesco che voleva noi e che mi gasa ancora oggi come nessuno altro in giro".

Un concetto duro, quello di Bergomi, che poi ha aggiunto: "La razionalità non mi fa smettere di pensare che sarà un finale di mercato con cose top e da godimento. Ripeto, la razionalità, i soldi disponibili, le necessità in difesa, attacco e centrocampo che la stessa società ha evidenziato.

Mi attacco alla razionalità".

L'opinionista ha poi fatto riferimento al mercato in uscita del club nerazzurro: "Asllani e poi vediamo. Se dall’Inghilterra spingono, Frattesi saluta. Pavard o Bisseck out? A Chivu piace il tedesco ma le uscite le determinano solo le offerte concrete. Kone o Frendrup senza Lookman non é razionale come scelta. A Chivu servono entrambi, altrimenti sarà 3-5-2 come a Bari. E senza braccetti volanti. Lo scrivo perché vedo che c’è gente e addetti ai lavori che cambiano 100 versioni senza ragionare".

Inter, i tifosi rispondono a Bergomi: 'Due mesi e sono stati in grado di prendere 1 calciatore per Chivu'

Le parole di Bergomi, specie quelle su Lookman, hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "Io sono veramente amareggiato e sconsolato per ciò che sta succedendo, spero che tu abbia ragione ma se ciò non fosse il tutto sarebbe molto grave.

Due mesi di mercato e non hanno preso 1 giocatore per il gioco che ha in mente Chivu" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Razionalità tua, ma in questo mercato dell’Inter niente è razionale. Non si sta capendo nulla di quello che vogliono fare. Al momento se fossi tifoso interista sarei arrabbiato per come si stanno muovendo".