La Juventus sarebbe vicina a riportare Randal Kolo Muani a Torino.

L’attaccante francese, classe 1998, dovrebbe così rientrare in Serie A dopo le 8 reti già siglate nel girone di ritorno dello scorso campionato.

Juventus e PSG avrebbero raggiunto un accordo per un prestito oneroso da 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato per giugno 2026 a 40-45 milioni. Che in aggiunta ai 10 milioni già spesi per il prestito dello scorso anno, farebbe qualcosa come 65 milioni.

Possibile svolta nella trattativa, Tudor conta di avere Kolo Muani già per la prima di campionato

In una fase iniziale, il Paris Saint-Germain chiedeva 65 milioni per la cessione a titolo definitivo, una cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza juventina. Le parti hanno lavorato a lungo per trovare una formula sostenibile, fino all’accordo, che pare essere definitivo, che prevede di passare da un altro prestito.

Tutto o quasi è stato possibile grazie alla volontà dello stesso attaccante francese, che ha sempre fatto presente di non volere altre destinazioni se non il rientro in bianconero.

Igor Tudor conta di avere Kolo Muani a disposizione già per l’esordio in campionato, fissato per domenica 24 agosto contro il Parma.

La presenza del francese garantirebbe maggiori opzioni offensive, soprattutto in un momento in cui il futuro di Dusan Vlahovic rimane incerto e Jonathan David, appena arrivato, necessita di tempo per ambientarsi.

Il francese ha già dimostrato di essere adatto al gioco di Tudor

Se davvero Kolo Muani dovesse rientrare a Torino, il suo arrivo porterebbe velocità, fisicità e un'ottima capacità di dialogare con i compagni in fase offensiva.

Le sue qualità possono integrarsi al meglio con i movimenti di giocatori come Yildiz e Thuram, creando un reparto d’attacco più dinamico e prolifico. La Juventus ha lavorato praticamente per tutta l'estate per riportare a Torino un calciatore che ha dimostrato di saper fare gol in tutti i modi.

Il riscatto, questa volta, dovrebbe essere obbligatorio o comunque condizionato a facili obiettivi di squadra.

La Juventus lavora anche per gli esterni, piace Molina dell'Atletico Madrid

In parallelo, i bianconeri lavorano per un'altra operazione. L'Atletico Madrid ha infatti chiesto informazioni su Nico Gonzalez, con la Juventus ad aver chiesto una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Troppi per gli spagnoli, che hanno proposto in cambio il cartellino di Molina. Sia perchè l'ex Udinese è da tempo nel radar della Juventus sia per abbassare l'esborso economico necessario per prelevare l'ex Fiorentina.