Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate su X dal giornalista Fabrizio Romano, la Roma avrebbe messo sul tavolo 20 milioni di euro per Jadon Sancho, attaccante del Manchester United seguito da tempo anche dalla Juventus.

La Roma accelera su Sancho e tenta di bruciare la concorrenza della Juventus

La Roma accelera e alza il ritmo sul mercato estivo, puntando a mettere le mani su uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane: Jadon Sancho. A dare il via alle indiscrezioni sull'inglese è stato Fabrizio Romano, noto giornalista e sperto di mercato che su X ha svelato importanti retroscena sulla trattativa: "Jadon Sancho ha aperto le porte al trasferimento alla Roma e la proposta vale 20 milioni di sterline come pacchetto complessivo.

Proposta di prestito con obbligo di acquisto a condizioni agevolate per l'attivazione del rapporto definitivo. Nonostante le voci, Sancho non vuole andare in Turchia in questa fase".

Parole che confermano come l’operazione sia già entrata in una fase operativa. La Roma, infatti, avrebbe presentato una proposta strutturata per rendere l’affare sostenibile con il prestito iniziale, ma questa strada sarebbe fattibile solo se il calciatore rinnovasse con lo United. Va infatti ricordato che Sancho andrà in scadenza con il club inglese nel 2026 e quindi un suo trasferimento a titolo temporaneo ora sarebbe non realizzabile.

La Juventus, da settimane interessata a Sancho, nel frattempo non non ha ancora concretizzato le necessarie cessioni per liberare spazio salariale e budget, lasciando campo libero alla Roma.

E proprio questo spiraglio potrebbe rivelarsi decisivo per i giallorossi.

La chiave economica: Kone all’Inter per finanziare Sancho

Dietro le quinte, il club capitolino starebbe lavorando a un’operazione in uscita capace di garantire la liquidità necessaria per chiudere l’affare Sancho. Secondo quanto filtra infatti, la Roma sarebbe in trattativa con l’Inter per la cessione a titolo definitivo di Manu Kone.

I nerazzurri, dopo aver registrato un brusco stop nella trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman, avrebbero cambiato obiettivo e deciso di concentrare gli sforzi sul centrocampista francese. Kone piacerebbe per la sua capacità di unire fisicità, dinamismo e qualità nel gioco corto.

L’operazione, ancora in fase di definizione, potrebbe portare nelle casse della Roma circa 40 milioni di euro più bonus.

Una cifra importante, che non solo migliorerebbe il bilancio ma permetterebbe di reinvestire immediatamente parte della somma per l’arrivo di Sancho, aumentando così la potenza di fuoco offensiva della squadra tanto desidera da Gasperini.

In sintesi, la Roma sta giocando su due tavoli: da una parte prova a chiudere per Sancho prima che la Juventus riesca a sbloccare le proprie operazioni; dall’altra lavora a una cessione di lusso per finanziare l’investimento. Se entrambe le trattative dovessero andare a buon fine, i giallorossi potrebbero presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con un colpo da prima pagina in entrata e uno altrettanto doloroso in uscita.