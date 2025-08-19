La Juventus si muove sul mercato con un obiettivo chiaro: riuscire a trovare una soluzione per Dusan Vlahovic prima della chiusura della sessione estiva. Il club bianconero, infatti, non vorrebbe arrivare alla prossima estate con il rischio concreto di perdere a parametro zero il centravanti serbo, situazione che costituirebbe una perdita pesante sia sul piano tecnico che economico. La dirigenza, in stretto contatto con l’entourage del giocatore, valuta possibili destinazioni e l’attenzione è caduta sul Milan, club che da tempo osserva con grande interesse l’attaccante.

A confermare queste indiscrezioni è stato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il giornalista ha parlato senza mezzi termini: “Contatti sia con gli agenti di Vlahovic sia con la Juventus”.

Ma il Milan valuta anche altre opzioni

Un passaggio chiave che testimonia come il Milan stia davvero valutando con decisione questa ipotesi. La figura di Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero, appare centrale: l’ex dirigente della Lazio è in prima linea per provare a trasformare questa possibilità in qualcosa di concreto. Naturalmente, la questione economica rimane decisiva. Vlahovic ha un ingaggio importante e la Juventus non intende svenderlo, consapevole del valore di un attaccante ancora giovane e nel pieno della maturazione calcistica.

Moretto ha poi aggiunto: “Vedremo se nei prossimi giorni l’operazione a livello economico potrà diventare veramente fattibile, - ha spiegato l’esperto di mercato nel video postato su YouTube - ma il Milan sta facendo un lavoro di convincimento per cercare di avvicinarsi sempre di più a questo obiettivo”. Moretto, però, ha anche aggiunto che il Milan valuta delle alternative: “È giusto dirlo, è giusto raccontarlo perché un club comunque ha un piano A, ha un piano B, ha un piano C”.

Tudor pensa al Parma

Nel frattempo, a Torino la squadra di Igor Tudor prosegue la preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro il Parma. Il tecnico croato sembra avere idee abbastanza chiare per quanto riguarda il reparto offensivo: Conceição e Yildiz agiranno alle spalle di David, un tridente che rappresenta ormai una certezza per i bianconeri.

Più dubbi, invece, emergono in difesa e a centrocampo.

Nella retroguardia, Kalulu e Gatti si contendono un posto da titolare, con il francese al momento leggermente favorito sul numero 4 bianconero. A centrocampo, invece, il ballottaggio riguarda Locatelli e Koopmeiners: l’olandese ha ben impressionato come mediano al fianco di Thuram e Tudor potrebbe decidere di confermarlo per garantire equilibrio e qualità in mezzo al campo.