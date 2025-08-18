Uno dei principali indiziati a lasciare Torino resta Nico Gonzalez, esterno offensivo argentino che piace molto all’Atletico Madrid. Tra le due società ci sarebbe al momento distanza nelle valutazioni, ma i contatti restano vivi e non è escluso che la trattativa possa decollare a breve. La Juventus valuta Gonzalez circa 30 milioni di euro, cifra che Comolli spera di incassare proprio da questa operazione per procedere per arrivare ad un giocatore come Edon Zhegrova.

Si lavora per rinforzare le fasce

L’Atletico, dal canto suo, non sembra disposto a spingersi subito su quelle cifre, ma l’interesse è concreto e la situazione potrebbe evolversi rapidamente.

In caso di addio di Gonzalez, la Juventus ha già individuato almeno un paio di profili che potrebbero rinforzare il reparto offensivo. Il primo nome è quello di Edon Zhegrova, ala destra del Lille e nazionale kosovaro, reduce da una stagione positiva in Ligue 1. Il club francese valuta il suo cartellino tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra considerata abbordabile soprattutto se i bianconeri riuscissero a concretizzare la cessione di Gonzalez.

Zhegrova, classe 1999, è un giocatore rapido, dotato di ottima tecnica e in grado di creare superiorità numerica nell’uno contro uno: caratteristiche che lo renderebbero un elemento funzionale al gioco offensivo di Igor Tudor. Inoltre, il kosovaro ha dimostrato di possedere una buona continuità realizzativa, alternando assist e gol che hanno attirato l’interesse di diversi club europei.

La Juventus lo considera un profilo interessante anche per la sua versatilità tattica, visto che può essere impiegato sia come esterno puro che come trequartista in un tridente offensivo. Un’eventuale operazione con il Lille potrebbe quindi rappresentare un investimento mirato, capace di garantire presente e futuro alla corsia destra bianconera.

Sancho resta un’opzione

Oltre a Zhegrova, un’altra pista da non sottovalutare porta a Jadon Sancho. L’esterno inglese del Manchester United era stato cercato dalla Juventus a inizio mercato, senza però che l’interesse si trasformasse in una vera e propria trattativa. Nelle ultime settimane Sancho è finito anche nel mirino della Roma, ma ha preferito declinare l’offerta dei giallorossi, segnale che il giocatore starebbe aspettando una chiamata da un club di maggiore ambizione internazionale.

Sul talento inglese ci sarebbe anche il Besiktas, pronto a fare un tentativo, ma Sancho ha preso tempo: il suo futuro resta dunque aperto e potrebbe essere deciso proprio nelle battute finali del mercato.

Per la Juventus, l’opportunità Sancho è legata in gran parte alle cessioni. Un’uscita importante, come quella di Gonzalez, permetterebbe infatti di avere margine economico per affondare un colpo di prestigio, sia in prestito che a titolo definitivo. Non va esclusa la possibilità di una formula creativa, magari con prestito oneroso e diritto di riscatto, per soddisfare le richieste del Manchester United senza gravare eccessivamente sul bilancio.