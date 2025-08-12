La Juventus continua a muoversi sul mercato con determinazione per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione e il nome in cima alla lista dei desideri resta sempre quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, già protagonista in maglia bianconera nel recente passato, è considerato una priorità assoluta dalla dirigenza. I contatti con il Paris Saint-Germain, club proprietario del cartellino, proseguono senza sosta, nella speranza di arrivare a un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa.

Della trattativa tra Juventus e PSG ha parlato anche Fabrizio Romano ai microfoni di Dazn, fornendo dettagli importanti sulla situazione: "C’è un 70% di probabilità al momento tra Juventus e PSG per Randal Kolo Muani perché le trattative sono in corso.

Posso dire che il giocatore ha un forte desiderio di tornare alla Juventus, sta aspettando da settimane perché, ad essere onesti, visto che c’era il Mondiale per Club fino ad ora è più di un mese che il giocatore aspetta".

Le parole di Romano

Le parole del noto esperto di mercato confermano dunque che la volontà del calciatore è chiara: rientrare a Torino e vestire nuovamente la maglia bianconera. I dialoghi tra le parti sono aperti e si lavora intensamente per trovare la formula giusta, anche se la trattativa non è priva di ostacoli.

Romano ha inoltre sottolineato come l’attaccante francese non stia prendendo in considerazione altre opzioni: "Nonostante le voci che abbiamo avuto nelle ultime settimane di un interesse del Newcastle, poi del Tottenham e molti altri club, posso garantire che l’attenzione di Randal Kolo Muani è sulla Juventus.

Randal Kolo Muani vuole andare alla Juventus. La Juventus vuole riportarlo indietro, è molto contenta delle sue prestazioni e penso che questo accordo alla fine dell’estate può davvero andare in porto”.

Tudor pensa al campo

Nel frattempo, mentre la dirigenza prosegue i contatti con il PSG, Igor Tudor e il suo staff sono concentrati sulla preparazione della nuova stagione. Il tecnico croato sta lavorando intensamente con la squadra, impegnata nelle ultime amichevoli prima degli appuntamenti ufficiali. L’obiettivo di Tudor è coinvolgere tutti i giocatori, anche quelli che potrebbero lasciare Torino nelle prossime settimane.

La strategia societaria è infatti ben definita: senza cessioni, sarà complicato chiudere altri colpi di mercato.

Le valutazioni riguardano diversi reparti, a cominciare dal centrocampo e passando per la difesa. Tuttavia, per Kolo Muani potrebbe essere fatta un’eccezione alla regola: l’attaccante francese, per importanza e valore tecnico, è considerato un investimento che potrebbe essere concretizzato anche senza attendere la partenza di altri elementi di spicco. Su tutti quella di Dusan Vlahovic, che potrebbe rimanere un ultimo anno a Torino prima della naturale scadenza del suo contratto.