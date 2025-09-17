Dusan Vlahovic ha iniziato la stagione 2025/2026 con la miglior versione possibile di sé. Il centravanti serbo, dopo un’estate in cui non sono mancate le voci sul suo futuro, ha risposto sul campo, trascinando la Juventus a suon di gol e prestazioni di livello assoluto. Tra campionato e Champions League, il numero 9 bianconero ha già messo a segno 4 gol e fornito un assist, confermandosi il leader offensivo della squadra di Igor Tudor.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha analizzato il momento di Vlahovic.

L’esperto di mercato ha raccontato la soddisfazione della società bianconera: “Posso dirvi che c’è grande soddisfazione nello staff della Juventus per l’atteggiamento mostrato ancora una volta da Dusan Vlahovic“.

Nessuna novità sul fronte rinnovo

La Juventus, dunque, non sta apprezzando soltanto i gol e le giocate decisive del serbo, ma anche la sua crescita caratteriale e l’approccio agli allenamenti. Dopo stagioni segnate da alti e bassi, la sensazione è che Vlahovic abbia finalmente trovato quella continuità necessaria per diventare uno dei riferimenti assoluti del progetto bianconero.

Tuttavia, nonostante il rendimento eccellente, resta aperta la questione legata al suo futuro contrattuale.

Romano ha chiarito che, ad oggi, non ci sono passi in avanti: “Chiaramente il contratto è un discorso a parte, che al momento rimane completamente arenato. È un discorso che non sta avanzando”.

Il nodo rinnovo, però, non sembra destinato a risolversi a breve. Sempre Romano ha precisato: “Ad oggi non è cambiato nulla, è ancora molto presto per poter immaginare qualunque altro tipo di scenario”. Una frase che lascia intendere come le valutazioni su Vlahovic e sul suo futuro alla Juventus si faranno soltanto nei prossimi mesi, probabilmente a stagione inoltrata.

Vlahovic verso una maglia da titolare

Nel frattempo, per la squadra bianconera è tempo di pensare esclusivamente al campo. La prossima sfida di campionato vedrà la Juventus impegnata contro il Verona, un match in cui Vlahovic andrà con ogni probabilità a guidare l’attacco dal primo minuto.

Resta però da capire chi sarà il suo partner offensivo. Kenan Yildiz, infatti, è uscito affaticato dalla sfida di Champions contro il Borussia Dortmund e potrebbe beneficiare di un turno di riposo.

Non solo in attacco: anche in difesa ci saranno valutazioni da fare. Bremer ha finora giocato tutte le partite tra Serie A e Champions e Tudor potrebbe decidere di concedergli un turno di stop, inserendo forze fresche. Sulla corsia sinistra, invece, sembra destinato a essere confermato Andrea Cambiaso, rientrato da poco dopo la squalifica che lo aveva costretto a saltare due gare.

La Juventus, quindi, si prepara a un nuovo impegno di campionato con la consapevolezza di poter contare su un Dusan Vlahovic in forma strepitosa.

Gol, assist, leadership e atteggiamento: il bomber serbo sta dimostrando di poter essere il valore aggiunto in questa stagione. Il rinnovo, per ora, resta una questione sospesa, ma il presente racconta di un centravanti che ha tutta l’intenzione di trascinare i bianconeri in Italia e in Europa.