Renato Veiga del Chelsea sarebbe l'ultima idea di casa Juventus per rinforzare la linea arretrata a disposizione di Igor Tudor.

Il portoghese ha giocato a Torino in prestito la scorsa stagione lasciando ottime impressioni, ma il club inglese chiede qualcosa come 40 milioni per lasciarlo andare a titolo definitivo.

Juve, anche Dortmund e United su Veiga

Nei sei mesi alla Juventus, il difensore portoghese si è ritagliato uno spazio importante. Prestazioni solide, buona tecnica e duttilità (può giocare da centrale ma anche da terzino), tutti elementi che hanno colpito la dirigenza bianconera che vorrebbe riportarlo a Torino.

La volontà dei Blues sarebbe quella di incassare almeno 35-40 milioni di euro, senza passare più da prestiti ma cedendo il 21enne a titolo definitivo.

La Juve potrebbe investire questa cifra solo attraverso qualche cessione, come quelle di Savona e Kelly che piacciono proprio in Premier League.

Oltre alla questione economica, la società bianconera deve guardarsi anche dall'interesse di alcuni top club europei come il Borussia Dortmund ed il Manchester United, che starebbero seguendo il portoghese per rinforzare la propria difesa.

Douglas Luiz-Nottingham Forrest, distanza tra domanda e offerta

Un capitolo fondamentale per il calciomercato della Juventus è poi rappresentato dalla cessione di Douglas Luiz.

Il brasiliano resta l'obiettivo numero uno per il Nottingham Forrest che vuole puntellare la mediana con un profilo duttile e di qualità. L'affare con la Juve è però tutt'altro che concluso vista la distanza che resiste tra l'offerta del club inglese e la richiesta della Vecchia Signora.

Gli inglesi avrebbero presentato una proposta vicina ai 33-34 milioni di euro che va a scontrarsi con la richiesta di 40 da parte della Juve. Il club bianconero non intende scendere sotto questa cifra e si aspetta un rilancio da parte della società inglese. Douglas Luiz avrebbe invece già un accordo con il Nottingham per un contratto da circa 5 milioni a stagione.

La cessione del brasiliano sarebbe fondamentale per sbloccare il mercato in entrata e rinforzare il centrocampo.

La dirigenza bianconera valuta al riguardo diversi profili, come Matt O'Riley del Brighton la cui valutazione si aggira attorno ai 25 milioni.

Resiste anche la candidatura di Haidara del Lipsia, con il club tedesco che per cedere il classe 98 chiede 20 milioni di euro circa.