Da settimane il nome di Sandro Tonali circola con insistenza negli ambienti bianconeri, e adesso arriva anche una conferma autorevole. Sul proprio canale YouTube, il giornalista Fabrizio Romano ha ribadito quello che molti tifosi già sospettavano: “Ragazzi, che Tonali sia il sogno, il pallino della Juve, lo era con Cristiano Giuntoli, lo è con Damien Comolli. Non è cambiato nulla”. Il centrocampista del Newcastle, ex Milan, resta dunque un obiettivo di grande prestigio per la Vecchia Signora, che lo considera il rinforzo ideale per alzare il livello qualitativo della mediana.

Tonali, reduce da un periodo complicato per motivi extra-campo, mantiene però un’alta considerazione sul mercato internazionale, e il suo profilo viene ritenuto perfetto per dare personalità, geometrie e intensità alla squadra di Igor Tudor.

Il Newcastle non vuole cedere Tonali

Romano ha sottolineato come la Juventus non abbia mai realmente smesso di seguire il giocatore: “Che la Juventus abbia provato in tutti i modi durante l’estate a capire se ci fosse la fattibilità di un’operazione Tonali è un qualcosa che abbiamo sempre raccontato”. Insomma, il filo diretto tra Torino e il management dell’ex Milan non si è mai interrotto.

Il problema principale resta però la posizione del Newcastle. Per il club inglese, Tonali non è soltanto importante: è considerato un elemento centrale del progetto sportivo.

Romano ha chiarito bene il concetto: “Per il Newcastle Tonali non è fondamentale, di più, per cui perderlo oggi significherebbe veramente andare incontro a una rivoluzione”.

Kolo Muani resta la priorità

In parallelo, la Juventus continua a lavorare anche su altre piste di mercato. La più calda riguarda Randal Kolo Muani, attaccante francese attualmente al Paris Saint-Germain ma in prestito proprio ai bianconeri. La dirigenza juventina considera il suo ritorno una priorità assoluta. Il nodo principale resta però di natura economica. Prima di poter avanzare in modo concreto, sarà necessario cedere alcuni elementi in rosa per liberare spazio salariale e ottenere liquidità.

Il PSG, dal canto suo, non sembra intenzionato a fare sconti, ma la volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo decisivo: Kolo Muani, infatti, avrebbe già espresso il desiderio di restare a Torino, respingendo le avance provenienti dalla Premier League.

Per Igor Tudor, riavere a disposizione Kolo Muani a titolo definitivo sarebbe un passo fondamentale per dare continuità al progetto tecnico iniziato a metà stagione. L’allenatore croato apprezza enormemente le caratteristiche del francese: velocità, fisicità e capacità di incidere negli ultimi metri.