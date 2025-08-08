Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube smentendo con decisione le voci di calciomercato rimbalzate nelle scorse ore e che avrebbe voluto la Juventus pronta a tornare alla carica per Sandro Tonali del Newcastle.

Calciomercato Juventus, Pedullà deciso: 'Operazione Tonali al limite dell'imponderabile'

"Operazione Tonali alla Juventus? Al limite dell'imponderabile", così Alfredo Pedullà ha commentato su Youtube l'indiscrezione di mercato uscita nella giornata di oggi e che avrebbe voluto il club bianconero sulle tracce del forte mediano del Newcastle.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della sua affermazione dicendo: "Se un giorno la Juve, che apprezza tantissimo Tonali, dovesse prendere il centrocampista italiano farei solo applausi ai bianconeri. Perché questo è un momento che vede la società piemontese in fase di risalita. Comolli ha inoltre già bloccato altri calciatori, che dovrebbero entrare una volta fatte determinate cessioni. È inutile fare nomi a raffica e nello specifico è inutile citare Tonali, perché quella dell'ex Milan sarebbe un'operazione da 90 milioni di sterline, al cambio 100 milioni di euro. Ha inoltre un ingaggio extra-large e non penso che il Newcastle sia interessato a cedere il calciatore, accettando peraltro delle contropartite nell'operazione.

Al limite, se decidessero di venderlo vorrebbero solo cash e senza quello è inutile parlare del mediano".

Pedullà ha precisato: "Non ci sono dubbi che alla Juventus piaccia Tonali, ma è altrettanto facile dire che il centrocampista ex Milan piaccia un po' a tutti. Poi è vero che se arrivasse a Torino cambierebbe la squadra ed è vero che Tonali gradirebbe tornare in Italia a giocare. Detto tutto questo, il calciatore sta bene a Newcastle e se la società inglese decidesse di cederlo, farebbe lei la cifra e non gli altri".

Il giornalista ha poi concluso il suo video: "Secondo me la Juventus sarà protagonista nella seconda fase di questo mercato di agosto. A tal proposito sento che Kolo Muani lo vogliono un po' tutti ma non se lo prende nessuno e questo perché sono proprio i bianconeri che dovranno incastrare una serie di movimenti per andare a dama con il PSG.

Poi è normale che se i bianconeri traccheggeranno ancora si esporranno al rischio che qualche club si inserisca per il bomber transalpino".

Juventus, anche Hiulmand sembrerebbe un obiettivo fuori dalla portata dei bianconeri

Un discorso molto simile a quello fatto da Pedullà per Tonali potrebbe valere anche per Morten Hjulmand. Il centrocampista dello Sporting Lisbona è stato accostato nelle scorse settimane con insistenza ai bianconeri ma la valutazione del suo cartellino si avvicinerebbe agli 80 milioni di euro. Una somma, che come per Tonali, taglierebbe fuori la Juventus dai giochi.