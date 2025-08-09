La Juventus è alla ricerca di un grande centrocampista così da rinforzare la mediana a disposizione di mister Tudor. Le conferme di Thuram e Locatelli non bastano, con il club bianconero che sta sondando diversi profili. Tra questi c'è anche quello di Yves Bissouma, forte centrocampista maliano che potrebbe lasciare il Tottenham in questa finestra di mercato.

Non solo Hjulmand, la Juve osserva Bissouma

Viste le richieste importanti dello Sporting per Hjulmand, la Vecchia Signora sta valutando alternative di spessore al centrocampista danese. Una delle più seguite è quella che porta al classe '96 Bissouma del Tottenham, che nella passata stagione ha collezionato 28 presenze in Premier.

Nonostante una buona continuità di rendimento, il 30enne maliano non è incedibile che gli Spurs che potrebbero valutare offerte già in questa finestra di mercato. La Juve sta osservando la situazione e potrebbe decidere di affondare il colpo, nonostante la valutazione di circa 20 milioni da parte del club di Londra. Una cifra che il club bianconero potrebbe ricavare dalle cessioni di McKennie, Miretti e soprattutto Douglas Luiz conteso da Nottingham Forrest, Everton e Fenerbahce. Bissouma rappresenterebbe un colpo funzionale al 3-4-2-1 di mister Tudor. Forte fisicamente, bravo tecnicamente ed intelligente tatticamente. Caratteristiche che ne potrebbero fare un elemento importante per la mediana juventina.

Oltre al centrocampista del Tottenham, la Juve continua a monitorare anche altre piste inglesi come quelle di O'Riley del Brighton e Ndidi del Leicester.

Possibile cessione in prestito per Rouhi, interesse del Verona

La Juventus lavora anche per valorizzare i giovani presenti in rosa. Tra questi c'è sicuramente Jonas Rouhi che potrebbe lasciare in prestito Torino per giocare con maggiore continuità e mettersi in mostra nella prossima stagione. Stando alle ultime notizie di mercato, il terzino svedese classe 2004 sarebbe finito nel mirino del Verona di Paolo Zanetti che ne apprezza la duttilità e la fisicità. Il club gialloblù sta cercando di battere la concorrenza di alcuni di Serie B per accaparrarsi le prestazioni del 21enne.

Discorso simile anche per Vasilije Adzic, trequartista montenegrino classe 2006 che è considerato uno dei migliori prospetti della Juventus Next Gen. Come Rouhi, il giovane trequartista dovrebbe lasciare la Juventus in prestito con diversi club italiani di Serie B che sarebbero sulle sue tracce.

Totalmente diversa la posizione di Francisco Barido. Il trequartista argentino classe 2004 piace molto al Paris Saint Germain e soprattutto a Luis Enrique e potrebbe esser inserito nella trattativa per riportare Kolo Muani in bianconero.