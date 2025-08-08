Cercasi attaccante: è questo uno degli obiettivi di mercato della Juventus alla ricerca di un bomber di spessore per completare il reparto offensivo. Viste le difficoltà nell'arrivare a Randal Kolo Muani, la Vecchia Signora valuta possibili alternative e tra queste resta viva la candidatura di Nicolas Jackson, in uscita dal Chelsea.

Anche il Bayern Monaco monitora Jackson

Nonostante l'arrivo di Jonathan David, il club bianconero vuole rinforzare l'attacco a disposizione di Tudor. La trattativa per il ritorno di Randal Kolo Muani non è ancora decollata, vista la richiesta di 50-55 milioni da parte del Paris Saint Germain.

Per questo, la dirigenza juventina valuta possibili alternative e tra queste resiste quella che porta a Nicolas Jackson, bomber senegalese che è pronto a lasciare il Chelsea. Nonostante un buon bottino con 15 reti stagionali, il classe 2001 non rientra nei piani di Maresca che ha deciso di puntare su altri calciatori come Joao Mario e Delap. Per questo l'ex Villareal pare pronto a lasciare Londra per intraprendere una nuova avventura e giocare con continuità. La Juve sta valutando il suo profilo ma la trattativa con i Blues appare tutt'altro che facile. Infatti, il Chelsea vuole monetizzare dalla cessione del 24enne e prenderebbe in considerazione solo offerte a titolo definitivo attorno ai 40-45 milioni di euro.

A ciò, si aggiunge la forte concorrenza del Bayern Monaco alla ricerca di un vice Harry Kane e di un giocatore che possa ricoprire tutte le posizioni del reparto offensivo e dare profondità.

Oltre Jackson, la Vecchia Signora continua a tenere sotto osservazione anche Nikola Krstovic, valutato 25 milioni di euro dal Lecce e seguito pure da Roma e Atalanta. Più difficile la pista Hojlund che sarebbe diventato l'obiettivo numero uno per il Milan di Allegri.

Possibile ritorno di fiamma per Veiga

L'asse di mercato Chelsea-Juventus potrebbe non riguardare soltanto Nicolas Jackson. Infatti, il club bianconero vorrebbe riallacciare i contatti per riportare Renato Veiga a Torino. Il portoghese ha offerto buone prestazioni durante il prestito in bianconero e Tudor lo rivorrebbe per completare il pacchetto arretrato.

I Blues hanno la necessità di sfoltire l'organico e questo aspetto potrebbe favorire la possibile offerta della Vecchia Signora, un'offerta sottoforma di prestito con possibile diritto di riscatto fissato attorno ai 15-20 milioni.

Il classe 2003 andrebbe così a completare il reparto offensivo e risulterebbe molto funzionale al 3-4-2-1 di mister Tudor vista la sua duttilità tattica. Può svolgere il ruolo di centrale ed essere l'alternativa a Bremer ma anche di braccetto. Infine, all'occorrenza può occupare anche la posizione di esterno a tutta fascia.