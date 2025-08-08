Secondo quanto riportato su X dal giornalista Giovanni Capuano la Juventus, al netto della situazione contrattuale estremamente delicata di Dusan Vlahovic, valuterebbe il centravanti serbo 35 milioni di euro. Una cifra che renderebbe complessa l'uscita del classe 2000 dalla Continassa e che bloccherebbe ancora il mercato dei bianconeri.

Capuano: 'La Juventus chiede 35 milioni di euro per Vlahovic ma il serbo ad agosto ne varrà 16'

Il dossier Dusan Vlahovic è sul tavolo del direttore generale della Juventus Damien Comolli ormai da settimane ma nonostante questo alla Continassa sarebbero lontani dal trovare una soluzione che accontenti tutti.

Anzi, da quello che si apprendere dal giornalista Giovanni Capuano, le cose si potrebbero ulteriormente complicare per il centravanti serbo: "La Juventus chiede 35 milioni per il cartellino di Vlahovic. A fine agosto il suo valore a bilancio sarà di circa 16. Quindi vuole il doppio per un giocatore in scadenza, che non rinnova e che prende 2 milioni lordi al mese. Se così fosse, siamo oltre l'azzardo". Una notizia, pubblicata su X da Capuano, che se venisse confermata andrebbe paradossalmente a complicare ulteriormente il mercato in uscita della Juventus. Il club bianconero avrebbe infatti la necessità di cedere il classe 2000 per incamerare nuova liquidità e magari riversarla nelle casse del PSG per sbloccare la trattativa che riporterebbe Kolo Muani a Torino.

Chiedendo certe cifre, senza considerare la situazione contrattuale di Vlahovic, la Juventus andrebbe a sfoltire la rosa di pretendenti per il centravanti serbo, tra cui emerge in prima linea il Milan.

Proprio sui rossoneri e sull'incrocio di mercato con la Juventus inerente gli attaccanti, Capuano ha poi scritto: "Hojlund è diventato un'opportunità troppo ghiotta per farsela sfuggire, intermediari del Milan al lavoro. La svolta mette in ansia la Juventus che rischia di restare con il cerino Vlahovic in mano".

I tifosi commentano le parole di Capuano: 'Con lo stipendio di Vlahovic non te lo prendono neanche gratis'

Le parole scritte da Capuano hanno acceso il dibattito fra i suoi followers sul web: "Con quello stipendio non trovi nessuno che lo prenda neanche gratis.

Perché 25 milioni di euro annui di ingaggio lordo non glieli da nessuno, figuriamoci a comprarsi pure il cartellino. È invendibile. Anzi, per la Juventus già togliersi il cartellino significherebbe avere 25 milioni in più" scrive un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "Per quale motivo sarebbero troppi? Il valore assoluto del giocatore non è certo inferiore a 30 mln, una annata negativa non è che lo fa diventare automaticamente un brocco".