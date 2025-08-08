La Juventus continua la preparazione vista dell'esordio di campionato contro il Parma, in programma il 24 agosto. Intanto si avvicina una sfida amichevole di spessore per la formazione di mister Tudor che domenica 10 agosto alle ore 17:30 al Signal Iduna Park, affronterà il Borussia Dortmund di Robert Kovac. Il tecnico bianconero Tudor punta su Yildiz e Bremer, perni del suo 3-4-2-1.

3-4-2-1 per Tudor, conferma per Bremer

Il sistema di gioco scelto da mister Tudor sarà il 3-4-2-1 di questo inizio di pre-season. In campo, dopo i 45 minuti contro la Reggiana, viaggia verso la riconferma Gleison Bremer, leader della difesa della Vecchia Signora.

L'obiettivo è quello di recuperare a pieno regime il brasiliano che tanto è mancato nella passata stagione. Ai suoi lati confermati Gatti e Kalulu, in vantaggio nel ballottaggio con Kelly, il quale peraltro potrebbe lasciare Torino in ottica mercato. A centrocampo confermati Thuram e Locatelli mentre sulle corsie esterne debutto dal primo minuto per Joao Mario che occuperò al corsia destra; a sinistra confermatissimo Cambiaso anch'egli elemento fondamentale per Tudor.

Infine, il reparto offensivo. Viste le vicende di mercato che coinvolgono Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic, ci sarà un'altra partita da titolare per Jonathan David. Il bomber canadese dovrebbe esser sostenuto da Yildiz e Conceicao, in vantaggio del ballottaggio con Koopmeiners.

Proprio l'olandese è un tema tattico in casa bianconera: stando alle ultime indicazioni, Tudor potrebbe decidere di abbassare il raggio d'azione dell'ex Atalanta e dargli quella capacità di visione e inserimento che lo hanno reso grande all'Atalanta.

Kovac lancia i migliori, spazio a Guirassy in attacco

Dopo una stagione con luci e ombre conclusasi al quarto posto in Bundesliga, il Borussia vuole ritornare ai vertici del calcio tedesco e ritagliarsi uno spazio importante anche in Europa: ecco perché la sfida con la Juventus sarà un test importante per capire lo stato forma degli uomini di Kovac.

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico giallonero schiera il suo 3-4-2-1 ed i migliori in vista delle prime sfide di campionato.

In porta Kobel, difesa a tre composta da Manè, Anton e Bensebaini; a centrocampo spazio a Gross e Sabitzer mentre sulle corsie esterne confermati Ryerson e Svensson. Sulle trequarti fari puntati su Beier e Jo Bellingham che avranno il compito di azionare Guirassy reduce da una stagione da 30 reti ed inserito nei candidati per la vittoria del Pallone D'Oro.

Statistiche e probabili formazioni

Un'amichevole dal grande fascino che riporta alla mente la finale di Champions League del 1997 quando i tedeschi s'imposero per 3-1 sulla formazione guidata da Marcello Lippi. Un test impegnativo per la Juventus che vorrà arrivare nella miglior condizione all'inizio della Serie A.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Manè, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Sabtizer, Svensson; Beier, Bellingham; Guirassy.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kalulu; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David.