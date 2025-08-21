Cercasi attaccante in casa Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un ulteriore pedina che possa completare il reparto offensivo e dare così varie soluzioni a mister Tudor. Viste le difficoltà nel completare la trattativa per Randal Kolo Muani, la Vecchia Signora valuta possibili alternative come Louis Openda, attaccante belga in forza al Lipsia.

Idea Openda per l'attacco

Il classe 2005 è reduce da una buona stagione condita da 15 reti in 37 presenze con la maglia del club tedesco. Forte fisicamente, bravo tecnicamente e capace di dare profondità al reparto offensivo.

Caratteristiche che piacciono alla dirigenza bianconera che potrebbe provare ad intavolare una trattativa con il Lipsia. Al momento non si può parlare di una trattativa reale e concreta ma di un gradimento per il 25enne.

La trattativa appare molto difficile per diverse ragioni. La prima è legata al cartellino del calciatore che si aggira attorno ai 40 milioni di euro; la seconda è legata alla volontà del Lipsia di trattenere il calciatore, vista la cessione di Sesko allo United e l'obiettivo di ritornare in Champions nella prossima stagione. Solo un'offerta fuori mercato potrebbe quindi cambiare la situazione.

Non c'è solo Openda nella lista della dirigenza juventina che avrebbe sondato il terreno anche per Richarlison del Tottenham.

Dopo l'addio di Son e l'infortunio di Maddison, però gli Spurs puntano forte sull'attaccante brasiliano che ha una valutazione vicina ai 40-45 milioni di euro. Una cifra che la Vecchia Signora non è in grado di investire al momento, vista la difficoltà nel piazzare Dusan Vlahovic che resta fuori dal progetto di Tudor.

Savona verso la permanenza

Intanto Nicolò Savona è pronto a continuare la sua avventura alla Juventus. Nonostante i sondaggi di alcuni di Premier come Newcastle e Bournemouth, non sono arrivare delle offerte reali per il giovane difensore bianconero che è ormai vicinissimo alla permanenza. Il classe 2003 spera di confermarsi e avere maggiore minutaggio rispetto alla passata stagione.

La sua duttilità e capacità nel giocare sia come braccetto di difesa che come esterno a tutta fascia potrebbero garantirgli un ruolo importante nelle rotazioni di mister Tudor. Il 22enne, che sta recuperando la miglior condizione post infortunio, salterà l'esordio con il Parma e proverà a rientrare per la sfida di Marassi contro il Genoa.

Discorso simile anche per Fabio Miretti che complice un'ottima pre-season è pronto a restare in bianconero. L'offerta del Napoli non ha soddisfatto la Juve e il calciatore che ha deciso di giocarsi le proprie carte con Tudor. Miretti è molto duttile e può ricoprire diverse zone del centrocampo, un aspetto che potrebbe regalargli diverse possibilità.