Ultimi giorni di mercato e il Crotone prova ad apportare gli ultimi innesti a una rosa già competitiva e importante. La società calabrese deve però fare i conti anche con delle offerte per i suoi migliori calciatori. Uno di questi è Marco Tumminello che piacerebbe all'Union Brescia. La squadra lombarda aveva già sondato nei giorni scorsi un altro attaccante del Crotone, il capitano Guido Gomez.

Crotone, Tumminello seguito dall'Union Brescia

Se per il capitano Guido Gomez il futuro sembra essere ancora in maglia rossoblù, per il suo compagno di reparto Marco Tumminello le prossime ore potrebbero portare a un cambio di maglia e di girone di Serie C.

L'Union Brescia si sarebbe infatti interessata al calciatore ex Primavera della Roma per rafforzare il suo reparto avanzato. Nelle scorse settimane Marco Tumminello era stato ha un passo dal Benevento, ma il mancato accordo sugli ultimi dettagli aveva portato la trattativa a saltare a un passo dalla firma. Occorrerà capire ora se entro la chiusura del mercato fissata per lunedì sarà trovato un accordo con i bresciani.

Gomez confermato nella rosa del Crotone

Non dovrebbe invece cambiare maglia il capitano Guido Gomez, ancora fondamentale nella squadra di Emilio Longo.

L'ex calciatore della Triestina, alla sua quarta stagione a Crotone, ha rinnovato il suo contratto nei mesi scorsi. Per lui nella gara inaugurale del campionato è anche arrivata la prima rete stagionale nella sconfitta per 1-2 contro il Benevento.

Crotone, le altre possibili operazioni di mercato in entrata e in uscita

A pochi giorni dalla conclusione delle trattative il Crotone dovrà comunque sfoltire la rosa. In uscita rimangono il portiere Andrea Sala e l'esterno offensivo Federico Ricci, entrambi ormai ai margini del gruppo rossoblù. Se per il portiere potrebbe arrivare un prestito in Serie C, per Ricci l'ipotesi è quella di una cessione a titolo definitivo al Siracusa.

Se invece dovesse partire Francesco D'Alterio, a quel punto Andrea Sala, rientrato per fine prestito, potrebbe rimanere in rosa come vice al titolare Davide Merelli.

In entrata intanto il Crotone starebbe perfezionando l'acquisto a titolo definitivo dall'Avellino dell'esperto terzino sinistro Paolo Frascatore. Non sarebbe da escludere, inoltre, l'arrivo di qualche un rinforzo nel reparto avanzato, soprattutto qualora dovesse effettivamente partire Tumminello.