Il futuro di Weston McKennie resta in bilico. Il mancato rinnovo del contratto che scade nel 2026 apre nuovi scenari per il centrocampista texano che potrebbe lasciare la Juventus già questa estate. Le pretendenti non mancano, a cominciare dalla Roma, il cui nuovo tecnico Gian Piero Gasperini un grande estimatore del classe '98.

La Roma non molla la pista McKennie

Inserimenti, forza fisica e duttilità. Tutte caratteristiche che fanno di McKennie un centrocampista idoneo per il gioco di Gasperini. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, i giallorossi sarebbero molto interessati all'ex Schalke 04 che, nonostante una stagione importante alle spalle, non è incedibile per la Juventus.

I bianconeri vorrebbero monetizzare dalla cessione dell'americano e prenderebbero in considerazione offerte attorno ai 15 milioni di euro. Una cifra che la Roma potrebbe ricavare da alcune cessioni come quelle di Cristante e soprattutto di Pellegrini. Le prossime settimane potrebbero quindi essere fondamentali per capire il futuro del 26enne centrocampista americano.

Oltre McKennie, la Vecchia Signora spera di poter risolvere anche la situazione legata a Fabio Miretti che resta un obiettivo del Napoli. Gli azzurri sarebbero pronti ad un'offerta attorno ai 14-15 milioni di euro più bonus per accaparrarsi le prestazioni del classe 2003. Un'offerta che si avvicina molto alla richiesta di 20 milioni da parte del club bianconero.

Con queste cessioni, la Juve avrebbe la possibilità di sbloccare il mercato in entrata e completare la mediana a disposizione di mister Tudor.

Pressing del Sassuolo per Rugani

Modifiche importanti in casa Juventus potrebbero riguardare anche la difesa, con diversi calciatori in bilico. Oltre a Nicolò Savona, che piace a diversi club di Premier e di Bundesliga, sono incerte le posizioni di Lloyd Kelly e soprattutto di Daniele Rugani. In particolare, il centrale italiano è l'obiettivo numero uno del Sassuolo per rinforzare il pacchetto arretrato. Il tecnico neroverde Fabio Grosso lo avrebbe opzionato come figura d'esperienza che possa guidare la sua difesa. La Juve vorrebbe trattenere il 30enne centrale ma molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno.

Il club neroverde potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra vicina ai 7-8 milioni, cifra che potrebbe convincere la Vecchia Signora. Anche Kelly è in bilico: il Crystal Palace resta alla finestra e la Juve ascolterebbe offerte attorno ai 18-20 milioni di euro per il centrale inglese appena riscattato dal Newcastle.

Con queste eventuali cessioni, il club bianconero potrebbe completare il pacchetto arretrato con profili funzionali al sistema di gioco di Tudor. Restano in auge le candidature di Beraldo del Psg e di Tomori del Milan.