Secondo quanto riferito su Youtube dall'opinionista esperto di calciomercato Luca Gramellini, la Juventus starebbe accelerando per la cessione di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano in uscita ormai da tempo. La squadra interessata sarebbe il Nottingham Forest e la trattativa potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 40 milioni.

Juventus, Gramellini: 'La cessione di Douglas Luiz da quello che mi risulta è imminente'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha rivelato nuovi dettagli su una nuova cessione che i bianconeri starebbero ultimando: "Credo che ci sia da discutere in merito a quella che è un imminente prossima uscita dalla Continassa di un giocatore tanto discusso.

Proprio nella serata di ieri mi è arrivato un messaggio e vedremo se avrà valenza effettiva nel quale si parla di Douglas Luiz e della sua cessione che potrebbe materializzarsi nelle prossime ore, se non addirittura entro la giornata di oggi. Sarebbe chiaramente un altro importante colpaccio in uscita per Damien Comolli che sta cercando di risolvere alcune delle grane e delle situazioni ritenute un po' pesanti in casa Juve. Dopo aver piazzato Mbangula, che non rientrava nei programmi di Igor Tudor e dopo aver fatto una plusvalenza di 8 milioni circa con Weah al Marsiglia, ora si sta tentando di piazzare anche il brasiliano. La squadra sarebbe il Nottingham Forest e si parlerebbe di una cifra importante, che quasi sicuramente non toccherà la quota dei 40 milioni che vorrebbe Comolli ma che con i bonus gli si potrebbe avvicinare".

Gramellini ha concluso dicendo: "Quella di Douglas Luiz sarebbe la terza uscita e probabilmente la più importante, perché il giocatore pesa parecchio a bilancio e perché è uno di quelli che consentirebbe poi alla società piemontese di reinvestire sul mercato e fare operazioni in entrata. Perché la Juve deve liberare sia spazio salariale, sia spazio numerico e Douglas Luiz occupa entrambi gli slot".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'La partenza di Douglas mi lascia l'amaro in bocca'

Le parole di Gramellini hanno diviso il web: "Eppure mi lascia un po' di amaro in bocca vedere partire Douglas. Sono convinto che poteva fare bene perché sa trattare la palla. Non può essere lento se era uno dei migliori in Premier league.

Un giorno ne sapremo di più ma per ora qualcosa non mi torna" scrive un utente su Youtube. Un altro poi sottolinea: "Ironico che un anno fa fosse un colpaccio averlo acquistato e che oggi è invece un colpaccio riuscire a venderlo".