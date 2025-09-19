Il Camp Nou si prepara ad accogliere il grande calcio in occasione della quinta giornata della Liga 2025. Domenica 21 settembre, alle ore 21, il Barcellona affronterà il Getafe. Sebbene il club blaugrana parta con i favori del pronostico, il Getafe cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla corazzata blaugrana, cercando il colpaccio che varrebbe il sorpasso in classifica. Oggi infatti la formazione catalana si trova infatti solo a +1 dal Getafe.

Quote di Barcellona-Getafe: Blaugrana in netto vantaggio

I numeri non mentono e i bookmaker sono univoci nell'identificare il Barcellona come favorito assoluto del match.

William Hill quota la vittoria interna a 1.25, mentre il pareggio è offerto a 5.80 e una vittoria del Getafe a 11.00, quote in linea con quelle proposte da Bet365, che propone il segno "1" a 1.25, "X" a 6.25 e il successo della squadra ospite sempre a 11.00. I valori mostrano quanto gli esperti prevedano un andamento piuttosto unidirezionale della partita.

Giocatori chiave e statistiche alla vigilia di Barcelona-Getafe

Nel Barcellona l'occhio sarà puntato su diversi protagonisti, ma l'attenzione si concentra sul giovane talento Lamine Yamal, il giovanissimo attaccante che ha già acceso gli animi dei tifosi con prestazioni di altissimo livello.

Con una valutazione media di 8.13 nelle prime gare della stagione, Yamal ha già segnato 2 gol e fornito 2 assist in 270 minuti spesi in campo. È un vero e proprio faro offensivo, capace di creare opportunità dal nulla e di illuminare il gioco con dribbling riusciti (18 su 34 tentativi).

Un altro elemento chiave del centrocampo blaugrana è Pedri. Il giovane centrocampista spagnolo continua a dimostrare perché sia considerato uno dei migliori della sua generazione. Con una media di 7.9, è un regista raffinato che ha completato 377 passaggi con un'accuratezza dell'86%, aggiungendo anche un gol alla sua scheda personale.

Dall'altro lato, il Getafe si affida principalmente alla verve di Adrian Liso, attaccante di 20 anni che ha già segnato tre reti in questa stagione. La sua media di 7.05 potrebbe non fermare da sola la macchina catalana, ma rappresenta senza dubbio una spina nel fianco che il Barça dovrà tenere sotto controllo.
