Nella quarta giornata della Bundesliga 2025, il Bayer Leverkusen ospiterà il Borussia Mönchengladbach alla BayArena di Leverkusen, con il calcio d'inizio fissato per le 17:30 di domenica 21 settembre. I padroni di casa, in cerca di punti per dare una scossa alla classifica, scenderanno in campo contro una squadra che cerca di recuperare il ritmo dopo un inizio di stagione altalenante. Gli occhi saranno puntati sul prolifico attaccante del Leverkusen, Patrik Schick, che cercherà di continuare a sorprendere con la sua forma scintillante in questo inizio di campionato.

Quote: Bayer Leverkusen nettamente favorito

Secondo i principali bookmaker, il Bayer Leverkusen parte nettamente favorito per questo incontro. William Hill quota la vittoria del Leverkusen a 1.57, il pareggio a 4.40 e il successo del Borussia Mönchengladbach a 4.80. Anche su Bet365, la situazione non cambia di molto, con il Leverkusen favorito a 1.62, un pareggio a 4.75 e una vittoria esterna quotata a 4.50.

Questi numeri sottolineano la fiducia degli esperti nella capacità del Leverkusen di far valere il fattore campo.

Giocatori chiave: la solidità di Flekken e il talento di Schick

Per il Bayer Leverkusen, l’affidabilità tra i pali passa da Mark Flekken.

L’estremo difensore olandese, nelle sue prime 3 apparizioni stagionali, ha già incassato 6 reti e messo a referto 6 parate, con una valutazione media di 6.27. Numeri che possono crescere se il portiere riuscirà a garantire maggiore continuità nelle prossime gare.

In mezzo al campo sta emergendo il talento di Malik Tillman, giovane centrocampista statunitense. In soli 123 minuti giocati (2 presenze), Tillman ha già trovato la via del gol e viaggia con un rating di 6.95, segnale di un potenziale importante che potrebbe trasformarlo in un punto fermo per la mediana del Leverkusen.

L’arma più letale in attacco resta però Patrik Schick. Il bomber ceco è partito fortissimo con 3 gol nelle prime 3 gare e una media voto di 7.7.

Letale sotto porta, Schick ha centrato lo specchio in 3 tiri su 4, realizzando anche 2 rigori che hanno dato peso al brillante avvio di stagione dei rossoneri.

Sul fronte opposto, il Borussia Mönchengladbach si affida a Moritz Nicolas tra i pali. Con un rating di 6.87 e ben 8 parate effettuate nelle prime tre giornate, il portiere tedesco sarà determinante per provare a fermare l’attacco del Leverkusen e conquistare punti preziosi in trasferta.

Un altro elemento da tenere d’occhio è Franck Honorat: l’esterno francese ha già collezionato 106 passaggi complessivi, di cui 8 chiave, dimostrando la sua importanza nella costruzione offensiva. Tuttavia, i dribbling riusciti restano pochi (1 su 6 tentati), un aspetto su cui Honorat dovrà crescere per aumentare il suo impatto nelle partite decisive.