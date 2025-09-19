Nella quinta giornata della Liga 2025 , il Real Madrid scenderà in campo contro l'Espanyol sabato 20 settembre alle 16:15, presso il maestoso Santiago Bernabéu. Questo incontro segna un altro capitolo nella stagione dei blancos, desiderosi di confermare il loro dominio in campionato. Il Real Madrid cerca di proseguire il suo cammino verso un punteggio pieno davanti al proprio pubblico, mentre l'Espanyol proverà a superare in classifica il Real, oggi a +2 dagli ospiti.

Quotazioni di Real Madrid-Espanyol: Merengues in netto vantaggio

Le previsioni dei bookmaker non lasciano molti dubbi: il Real Madrid è il grande favorito per portare a casa i tre punti.

William Hill quota la vittoria interna a 1.20, il pareggio a 6.50 e il successo ospite a 12.00. Quasi identici i numeri di Bet365 , che offrono 1.20 per la vittoria del Real, 7.00 per il pareggio e 13.00 per l'eventuale colpo dell'Espanyol. Le citazioni così sbilanciate indicano una chiara fiducia nella superiorità della squadra di Madrid.

Le stelle del Real e l'assenza di grossi rivali

Parlando di leadership e prestazioni eccezionali, uno dei giocatori su cui il Real Madrid punta fortemente è senza dubbio Kylian Mbappé .

L'attaccante francese ha iniziato la stagione in modo scintillante, collezionando 4 gol in altrettante presenze in campionato, sostenuto da 14 tiri di cui 7 nello specchio. La sua media valutativa si attesta a 8.15, un chiaro segno del suo impatto devastante sul campo. Mbappé non trova solo la via del gol con facilità, ma dispensa anche assist, avendone già collezionato uno, e contribuisce alla manovra offensiva con ben 14 passaggi chiave.

Un altro protagonista nel cuore della formazione madrilena è Aurélien Tchouaméni. Il centrocampista francese ha mostrato un'ottima tenuta sia in difesa che in costruzione del gioco con 189 passaggi completati in sole 4 partite, mantenendo una valutazione media di 7.2.

Tchouaméni ha collezionato anche 8 tackle e altrettante intercettazioni, dimostrando di essere un perno fondamentale nel recupero della palla e nella protezione della difesa. La sua capacità di vincere duelli (24 su 31) conferma la sua importanza in mezzo al campo.

Il talentuoso Brahim Díaz , sebbene utilizzato più a rotazione con appena 165 minuti di gioco, ha già lasciato il segno con un assist decisivo. Il suo apporto creativo con 5 passaggi chiave in così poco tempo giocato è un segnale positivo per Ancelotti che può contare su di lui per cambiare l'inerzia delle partite off the bench.

Completano il quintetto dei giocatori chiave, anche se con minori minuti giocati finora, i giovani Rodrygo e Eduardo Camavinga, che avranno l'occasione di mostrarsi in una partita che promette spettacolo e permetterà al Real di consolidare la propria posizione di vertice.