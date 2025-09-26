Nel cuore pulsante di Liverpool, al Hill Dickinson Stadium, l'Everton si prepara ad ospitare il West Ham nel corso della sesta giornata di Premier League, lunedì 29 settembre alle 21:00. Con l'arbitro Samuel Barrott incaricato di dirigere l'incontro, entrambe le squadre cercano una vittoria significativa che potrebbe spingere il loro cammino nel campionato inglese più prestigioso. L'attesa è elevata, non solo per i tifosi dei Toffees e degli Hammers, ma anche per chi avrà il piacere di assistere a una partita del campionato britannico più seguito in Europa.

Il Hill Dickinson Stadium è pronto ad accogliere un match che si preannuncia appassionante e combattuto fino all'ultimo minuto.

Quote di Everton-West Ham: Toffees favoriti dai bookmaker

Le quotazioni pre-partita vedono l'Everton come favorito sui siti principali di scommesse. William Hill quota la vittoria della squadra di casa a 1.80, mentre il pareggio è fissato a 3.40 e la vittoria del West Ham a 4.20.

Analoga la valutazione di Bet365, con l'Everton sempre a 1.80, il segno X un po' più alto a 3.60, e il successo degli ospiti a 4.50. L'impressione generale è che i favori del pronostico siano dalla parte degli uomini in blu di Everton.

Le stelle in campo: focus sui giocatori chiave

Jordan Pickford, il numero uno dei Toffees, continua a dimostrare la sua abilità tra i pali con una valutazione di 7.14, grazie a 10 salvataggi effettuati in sole 5 apparizioni.

Nonostante i cinque gol subiti, il portiere inglese ha salvato anche un rigore, mantenendo alta la guardia difensiva del club.

Jack Grealish, recentemente giunto all'Everton, è già una figura centrale per il club, con 4 assist in cinque presenze e un ottimo rating di 7.64. Il centrocampista inglese si è distinto non solo nelle fasi offensive ma anche nel recupero palla e nella costruzione del gioco, dimostrando il suo valore con 15 passaggi chiave già distribuiti.

Tra le file degli ospiti, Lucas Paquetá spicca come la scommessa principale. Il centrocampista brasiliano ha finora messo a segno 2 reti e vanta 233 passaggi completati, seguite da una valutazione di 7.02. Paquetá ha già dimostrato il suo talento nella creazione di occasioni e nella solidità difensiva grazie a 10 tackle eseguiti finora.

Nell'attacco del West Ham, Jarrod Bowen rappresenta la minaccia principale per la difesa avversaria. Con 2 gol realizzati in 5 partite e un rating di 6.98, Bowen sa combinare velocità e precisione, supportato dalla sua capacità di dribbling, che lo vedono tra i più incisivi nei duelli fisici.

Infine, il neo-arrivato Niclas Füllkrug cerca ancora di trovare il proprio spazio nell'attacco degli Hammers. Con 42 duelli affrontati e una nuova opportunità di dimostrare il suo valore, Füllkrug spera di imprimere la sua impronta sulla partita.