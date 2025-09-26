Domenica 28 settembre alle 15:30, il Friburgo ospiterà all'Europa-Park Stadion l'Hoffenheim, in occasione della quinta giornata della Bundesliga 2025/26. Entrambe le squadre arrivano allo scontro diretto con sei punti all'attivo in classifica. I padroni di casa che partono con il favore dei pronostici potranno contare sul fattore campo; l'apporto dei tifosi potrebbe incidere e non poco.

Quote di Friburgo-Hoffenheim: padroni di casa leggermente favoriti

Secondo i bookmaker, il Friburgo parte leggermente favorito in vista della gara con l'Hoffenheim, complice la spinta del pubblico casalingo.

William Hill quota la vittoria del Friburgo a 2.20, il pareggio a 3.40, e la vittoria dell'Hoffenheim a 3.00. Anche Bet365 offre quote analoghe, con il Friburgo a 2.20, il pareggio a 3.40 e la vittoria esterna dell'Hoffenheim a 3.25. Le quote rendono evidente come le due squadre dovranno impegnarsi al massimo per uscire con i tre punti da una sfida considerata incerta.

Protagonisti in campo: Grifo tiene alti i colori del Friburgo

Vincenzo Grifo, il centrocampista italiano del Friburgo, sta avendo un impatto determinante in questo avvio di stagione.

In quattro apparizioni, ha già messo a segno 2 gol e fornito 1 assist. La sua abilità a dribblare efficacemente lo rende inoltre un pericolo costante per le difese avversarie.

Noah Atubolu, portiere del Friburgo, rappresenta una garanzia. In 360 minuti giocati in stagione ha effettuato 10 parate determinanti, un dato da non sottovalutare.

Gli ospiti potranno contare sul talento di Andrej Kramarić e sulle qualità realizzative di Fisnik Asllani, quest'ultimo ha già messo a segno 3 gol e fornito un assist ai propri compagni di squadra.