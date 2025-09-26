Union Berlin e Hamburger SV si apprestano a scontrarsi domenica 28 settembre, alle ore 19:30, nella cornice dello Stadion An der Alten Försterei a Berlino. Le due formazioni si affrontano nella quinta giornata della Bundesliga 2025-2026, in una partita che potrebbe rappresentare l'opportunità di fare un balzo in avanti per due squadre che attualmente si trovano a metà classifica.

Quote di Union Berlin-Hamburger SV: i padroni di casa favoriti

I bookmaker vedono l'Union Berlin come favorito per questo scontro; William Hill quota la vittoria della squadra di casa a 2.10, il pareggio a 3.30 e la vittoria dell'Hamburger SV a 3.40.

Offerte simili da Bet365, che propone il successo dell'Union Berlin a 2.00, il pareggio a 3.40 e il trionfo degli ospiti a 3.90.

Le statistiche dei protagonisti: difesa e attacco sotto la lente

Frederik Rønnow: il baluardo tra i pali

Il portiere danese della formazione berlinese, Frederik Rønnow, si è dimostrato una vera ancora per la sua squadra, con 19 salvataggi in quattro partite di campionato, nonostante gli 11 gol subiti.

Andrej Ilić: assist-man in evoluzione

In attacco, spicca il giovane serbo Andrej Ilić. In queste prime fasi di Bundesliga, pur non trovando ancora il gol, ha fornito ben 4 assist ai compagni, dimostrando un'ottima visione di gioco e abilità nel gioco di squadra.

Ilyas Ansah: giovane promessa in rampa di lancio

Ilyas Ansah, appena 21enne, è una delle stelle nascenti dell'Union Berlin, già autore di 4 reti in questo inizio di stagione. Con una valutazione di 7.53, la sua presenza è sempre più determinante per l'attacco berlinese. Ansah si è distinto non solo per la capacità di finalizzazione, ma anche per l'abilità nei duelli, vincendone 16 su 47.