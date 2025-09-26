Union Berlin e Hamburger SV si apprestano a scontrarsi domenica 28 settembre, alle ore 19:30, nella cornice dello Stadion An der Alten Försterei a Berlino. Le due formazioni si affrontano nella quinta giornata della Bundesliga 2025-2026, in una partita che potrebbe rappresentare l'opportunità di fare un balzo in avanti per due squadre che attualmente si trovano a metà classifica.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 5
26/09/2025 20:30
Bayern München
VS
Werder Bremen
27/09/2025 15:30
VfL Wolfsburg
VS
RB Leipzig
27/09/2025 15:30
FSV Mainz 05
VS
Borussia Dortmund
27/09/2025 15:30
1. FC Heidenheim
VS
FC Augsburg
27/09/2025 15:30
FC St. Pauli
VS
Bayer Leverkusen
27/09/2025 18:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Eintracht Frankfurt
28/09/2025 15:30
SC Freiburg
VS
1899 Hoffenheim
28/09/2025 17:30
1.FC Köln
VS
VfB Stuttgart
28/09/2025 19:30
Union Berlin
VS
Hamburger SV

Quote di Union Berlin-Hamburger SV: i padroni di casa favoriti

I bookmaker vedono l'Union Berlin come favorito per questo scontro; William Hill quota la vittoria della squadra di casa a 2.10, il pareggio a 3.30 e la vittoria dell'Hamburger SV a 3.40.

Offerte simili da Bet365, che propone il successo dell'Union Berlin a 2.00, il pareggio a 3.40 e il trionfo degli ospiti a 3.90.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
4
4
0
0
18 / 3
15
12
W
W
W
W
2
Borussia Dortmund
4
3
1
0
9 / 3
6
10
W
W
W
D
3
RB Leipzig
4
3
0
1
6 / 7
-1
9
W
W
W
L
4
1.FC Köln
4
2
1
1
9 / 7
2
7
L
D
W
W
5
FC St. Pauli
4
2
1
1
7 / 6
1
7
L
W
W
D
6
Eintracht Frankfurt
4
2
0
2
11 / 9
2
6
L
L
W
W
7
SC Freiburg
4
2
0
2
8 / 8
0
6
W
W
L
L
8
VfB Stuttgart
4
2
0
2
5 / 5
0
6
W
L
W
L
9
1899 Hoffenheim
4
2
0
2
8 / 10
-2
6
L
W
L
W
10
Union Berlin
4
2
0
2
8 / 11
-3
6
W
L
L
W
11
Bayer Leverkusen
4
1
2
1
8 / 7
1
5
D
W
D
L
12
VfL Wolfsburg
4
1
2
1
7 / 6
1
5
L
D
D
W
13
FSV Mainz 05
4
1
1
2
5 / 4
1
4
W
L
D
L
14
Werder Bremen
4
1
1
2
8 / 10
-2
4
L
W
D
L
15
Hamburger SV
4
1
1
2
2 / 8
-6
4
W
L
L
D
16
FC Augsburg
4
1
0
3
7 / 10
-3
3
L
L
L
W
17
Borussia Mönchengladbach
4
0
2
2
1 / 6
-5
2
D
L
L
D
18
1. FC Heidenheim
4
0
0
4
2 / 9
-7
0
L
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti: difesa e attacco sotto la lente

Frederik Rønnow: il baluardo tra i pali

Il portiere danese della formazione berlinese, Frederik Rønnow, si è dimostrato una vera ancora per la sua squadra, con 19 salvataggi in quattro partite di campionato, nonostante gli 11 gol subiti.

Andrej Ilić: assist-man in evoluzione

In attacco, spicca il giovane serbo Andrej Ilić. In queste prime fasi di Bundesliga, pur non trovando ancora il gol, ha fornito ben 4 assist ai compagni, dimostrando un'ottima visione di gioco e abilità nel gioco di squadra.

Ilyas Ansah: giovane promessa in rampa di lancio

Ilyas Ansah, appena 21enne, è una delle stelle nascenti dell'Union Berlin, già autore di 4 reti in questo inizio di stagione. Con una valutazione di 7.53, la sua presenza è sempre più determinante per l'attacco berlinese. Ansah si è distinto non solo per la capacità di finalizzazione, ma anche per l'abilità nei duelli, vincendone 16 su 47.
